«È irregolare, mai più quell’autovelox»  

«Quell’autovelox non è mai stato regolare, lì non può essere riattivato». I gruppi di minoranza in Consiglio comunale a Selargius intervengono sul futuro del rilevatore della velocità installato nel 2020 al chilometro 3,300 della 131 dir, e spento da settembre dello scorso anno. «Ci auguriamo non venga riacceso, almeno non in quella posizione: la nuova normativa nazionale e una recente sentenza della Cassazione confermano il fatto che quella scelta fatta quattro anni fa dall’amministrazione comunale era sbagliata». Intanto i vertici del Municipio prendono tempo per capire cosa fare.

Il bilancio

Il bilancio di questi oltre tre anni - da giugno 2020 a settembre del 2023 - parla di 21mila e 271 verbali per eccesso di velocità, con un importo accertato di quasi 5 milioni di euro e 2 milioni e mezzo circa incassati. Quattrocentotrentotto per ora i ricorsi presentati da altrettanti automobilisti - fra quelli in Prefettura e al Giudice di Pace - 262 sentenze di condanna per il Comune che sono costate circa 200mila euro, 30 i ricorsi respinti. «Nel merito però li hanno persi tutti, i pochi ricorsi respinti e ritenuti inammissibili avevano semplicemente dei vizi procedurali», sostiene la consigliera comunale del Pd Paola Maccioni.

Posizione irregolare

La posizione - ribadiscono dai banchi della minoranza - «non è regolare. La Giunta parla di rispetto del codice della strada come priorità assoluta, ma è proprio chi sta governando la città a non averlo rispettato sin dalla prima installazione dell’impianto», dice ancora l’esponente dem nell’Aula di piazza Cellarium. «Nel tavolo per la sicurezza costituito con Anas e Prefetto è stata data una forbice di chilometraggio in cui installare l’autovelox, nessuno ha imposto che venisse piazzato esattamente al chilometro 3,300 della Statale. È l’amministrazione ad aver deciso di metterlo lì, in violazione del codice della strada. Inoltre non hanno tenuto conto dell’intersezione», aggiunge Maccioni, «perché lì si innesta la 554 e va ripetuto il cartello che indica il limite di velocità, di fatto però un chilometro di distanza dal rilevatore - come prevede la normativa - non c’è», dice.

Critico anche il consigliere di minoranza Mario Tuveri, che dalla scorsa consiliatura - insieme all’allora collega di opposizione Gianluca Putzu - ha posto dei dubbi sulla regolarità dell’occhio elettronico della 131 dir. «Nel frattempo la normativa è diventata persino più stringente», sottolinea. «A mio avviso sono due gli aspetti da tenere in considerazione: da una parte il mancato rispetto delle distanze - le sentenze stesse hanno dimostrato che l’autovelox così posizionato non rispetta i requisiti indicati dal legislatore e dalle circolari ministeriali - dall’altra c’è una recente sentenza della Cassazione che pone dei problemi su omologazione e autorizzazione. L’ho sempre detto e continuo a ripeterlo: sarebbe meglio revocare in autotutela le multe contestate, almeno risparmiamo sulle spese, che significa non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Questo non vuol dire che sia contrario all’autovelox, anzi», conclude, «ma in quel punto non è regolare».

