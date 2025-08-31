VaiOnline
Teatro.
01 settembre 2025 alle 00:34

“È inutile a dire!” Per Jacopo Cullin... ultimo giro di giostra 

Una nuova tappa arricchisce la trionfale tournée di Jacopo Cullin con lo spettacolo “È inutile a dire!”, ormai consacrato come un autentico cult della comicità sarda e nazionale. Nel calendario de “L’ultimo giro di giostra”, come l’artista ha voluto ribattezzare questa fase conclusiva, entra infatti la data del 14 settembre al Parco Pubblico di Sarroch, un appuntamento speciale che accompagnerà le ultime attesissime repliche prima della chiusura definitiva del tour.

Dopo la calorosa accoglienza di Lanusei lo scorso 9 agosto, l’ovazione all’Arena Fenicia di Sant’Antioco e l’abbraccio del pubblico al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo – appuntamenti tutti sold out –, Jacopo Cullin tornerà protagonista mercoledì 3 settembre ad Alghero, negli spazi di Lo Quarter. Una tappa speciale che segna il ritorno dell’artista in una delle città più affezionate al suo pubblico, pronta ad accoglierlo ancora una volta con entusiasmo e calore. Gran finale a Oristano, con tre repliche che hanno già resitrato il tutto esaurito al botteghino, al Teatro Garau (il 19, 20 e 21 settembre), prima dell’atto conclusivo il 2 novembre a Bologna, al Teatro Dehon.

