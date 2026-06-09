«E Internet diventerà un diritto fondamentale come il pane in tavola» 

La visione era nell’annuncio con cui parlava di sé: «Un giorno Internet sarà un diritto come il pane». Era il dicembre del 1994 e “Video on line“, il primo provider italiano di accesso a Internet, era un’anomalia nell’ecosistema mediatico che caratterizzava il panorama di trent’anni fa. «Un progetto visionario» secondo Gianni Giugnini, che seppe anticipare, quando ancora non si intravedeva, il mondo che oggi diamo per scontato.

Aperto, multilingue, con la posta elettronica integrata nel browser, “Video on line”, dice il creativo che ne curò la comunicazione, rappresenta “l’Isola che vide il futuro”. Domani alle 18, a Cagliari, all’Ex Regio Museo in piazza Indipendenza, il pubblicitario cagliaritano, documenti alla mano, traccerà la sua storia nell’ambito dell’appuntamento settimanale dei “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte Paesaggio”, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Com’è nata “Video on line”?

«Alla fine degli anni Ottanta, l’amministrazione regionale decise di investire in tecnologia fondando il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna. All'interno di quell'istituto, alcuni ricercatori avevano accesso a Internet, allora strumento esclusivo del mondo accademico e militare, e quasi per gioco decisero di mettere online L'Unione Sarda, il primo giornale in Europa a farlo. Lo stesso esperimento era appena stato tentato con il Washington Post negli Stati Uniti. Nichi Grauso, allora editore de L’Unione Sarda, intuì le potenzialità del progetto. Così nacque “Video on line” con una visione che andava ben oltre il semplice business».

Chi contribuì a crearlo?

«Si trattava di un team composito, tra cui ci furono Reinier van Kleij, l'informatico de L’Unione Sarda, quello che preparava il PDF da mandare in stampa la sera. Era molto bravo. Poi c'erano Luigi Filippini, Anna Mussetti, la responsabile di comunicazione e marketing, i giornalisti Alberto Rodriguez e Sergio Benoni».

In che senso fu un progetto visionario?

«Quando ancora soltanto uno su 10 degli italiani possedeva un computer, e badi, in ufficio non a casa, “Video on line” anticipò scenari che oggi sono il nostro quotidiano: Internet come diritto fondamentale, il lavoro da remoto, il coworking. Sul piano tecnologico, l'azienda sviluppò soluzioni pionieristiche: la posta elettronica integrata nel browser, un browser multilingue quando l’equivalente americano prevedeva la sola lingua inglese, e sistemi di ricerca che preannunciavano ciò che Google avrebbe portato su scala globale. Infine, già nel nome, “Video on line”, si immaginava una rete che avrebbe trasmesso contenuti audiovisivi: YouTube sarebbe arrivato undici anni dopo».

Spesso se ne parla come di un'occasione mancata. È stato davvero così?

«Occorre distinguere tra il progetto e l’azienda. Quest'ultima non fallì: fu ceduta a Telecom Italia, da cui poi nacque Tim. La stessa Tiscali, che per trent'anni è stata un'impresa di rilievo europeo, è nata da quella sperimentazione. Parlare di fallimento, dunque, significa ignorare una catena di eredità concrete e significative. Se il successo scientifico del progetto è indiscutibile, il successo economico si deve misurare anche guardando a quello che l’azienda madre ha generato».

Quindi il problema non era nel progetto, ma in chi avrebbe dovuto raccoglierlo?

«Direi di sì. La visione di “Video on line“ si è fermata ai social. I social e l’IA non erano stati previsti. Ma se accettiamo il punto di vista di chi dice che la Sardegna non ha cavalcato quel potenziale, allora dobbiamo chiederci: oggi ci troviamo di fronte allo stesso problema, come stiamo usando le tecnologie per comunicare e promuovere l'Isola? Quella capacità di pensiero che trent'anni fa è stata eccezionale, l'abbiamo persa del tutto?».

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