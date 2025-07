E intanto Salvini “prenota” Milano 

Con la Giunta comunale scossa dall’inchiesta sull’urbanistica, e il sindaco Beppe Sala che ha deciso di andare avanti ma sarà sicuramente più debole dal punto di vista politico, il centrodestra e in particolare la Lega pensa già al futuro di Milano e prepara il terreno per la campagna elettorale. Il primo appuntamento è in programma già oggi, quando nello storico ristorante Savini, in Galleria Vittorio Emanuele II, si terrà lunedì un convegno che sembra fatto apposta per iniziare a lavorare su un programma e una coalizione per contendere il Comune al Campo largo.

L’iniziativa, a cui parteciperà il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, è intitolata “Milano Futura - Costruiamo insieme Milano”. Da rimarcare non c’è solo l’attivismo del leader del Carroccio (che ovviamente vede nel capoluogo lombardo una propria roccaforte da riconquistare), Ma anche l’elenco dei relatori che sono stati invitati a portare la propria riflessione in quel contesto. Tra loro compaiono molti esponenti della società civile e delle categorie produttive, e tra i vari nomi c'è anche, per esempio, quello di Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico e attuale presidente della Fondazione dell'ateneo: un personaggio che è stato più volte evocato come uno dei papabili candidati del centrodestra alla carica di sindaco.

Già nel 2021, in realtà, si era parlato a lungo di lui, ma alla fine si era tirato indietro, rinunciando a sfidare l’uscente Sala. Nei giorni scorsi, per altro, il suo nome è stato riproposto ma dal leader di Azione Carlo Calenda, il quale non solo lò ha definito il candidato ideale in caso di ritorno alle urne, ma ha anche aggiunto che «sarebbe un peccato lasciarlo alla destra, perché tra l’altro lui non credo che abbia questa inclinazione naturale». In effetti, proprio una convergenza su un nome di questo tipo potrebbe favorire l’allargamento del centrodestra anche ai centristi di Azione, cosa finora non scontata.

Il centrosinistra nel frattempo punta a ripartire invece con un programma condiviso, per affrontare l’ultima parte del mandato. Nei giorni scorsi i segretari cittadini dei partiti si sono nuovamente confrontati, ma senza individuare ancora la figura del nuovo assessore all'Urbanistica: la scelta potrebbe quindi arrivare a settembre, dopo la pausa estiva, con l'ipotesi anche di un rimpasto più ampio di deleghe in Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA