E intanto Musk spera di incontrare Mattarella Salvini: sarebbe bello 

ROMA. Le polemiche su Musk lambiscono il Colle. Da tempo l'imprenditore americano scrive post tentando di aprirsi un canale di dialogo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Sarebbe un onore parlargli». Un auspicio che finora non ha avuto seguito. D'altronde, l'attivismo social di Musk non ha argini: solo nelle ultime ore, da componente dell'amministrazione Trump ha caldeggiato l'uscita dell'America dalla Nato e da proprietario di Starlink ha ventilato l'ipotesi di disattivare la rete satellitare all'Ucraina.

Il Carroccio tifa

In Italia, fra i sostenitori di Musk c'è Matteo Salvini. Quello fra il Capo dello Stato e Musk «sarebbe un incontro stimolante», ha detto il segretario della Lega. Ma nell'agenda del Colle sono segnati altri appuntamenti. A chi chiede un commento sulla questione, dal Quirinale rispondono allargando le braccia: «La materia rientra nell'ambito delle attività del governo e vi rientra ancor di più l'interlocuzione con operatori del settore». Però al momento non ci sono decisioni.

Scontro sul Ddl spazio

Salvini, in queste ore, è tornato a spingere per un accordo fra la società di Musk e l'Italia: «Non sono io a decidere se va bene la tecnologia A o la tecnologia B. Se Starlink connette mezzo mondo non vedo perché la sinistra debba dire no pregiudizialmente». Nel Governo, però, c'è chi frena: «La scelta non deve essere assolutamente basata sull'emotività della politica e legata all'amicizia con Musk», ha detto il portavoce di FI, Raffaele Nevi. Le parole di Salvini sono sale sulla coda del dibattito relativo al Ddl Spazio, approvato dalla Camera. Un provvedimento che per le opposizioni è stato «un regalo a Musk».

Le frenate

All'entusiasmo del leader leghista si contrappone la freddezza azzurra. «Starlink - ha proseguito Nervi – fornisce servizi che non riusciremmo ad avere in altro modo. Ma bisogna prendere una decisione senza farsi trascinare dalla tifoseria pro o contro Musk». In mezzo c'è FdI con Giorgia Meloni. Le opposizioni accusano la presidente del Consiglio di essere subalterna all'amministrazione americana e, come nel caso del Ddl Spazio, di piegare gli interessi dell'Italia a quelli dell'amico Musk. «Io penso che Musk sia una persona con cui, chiunque governi l'Italia, debba fare i conti - ha sottolineato Fabio Rampelli, di FdI -, semplicemente perché detiene degli strumenti tecnologici di cui l'Italia, certo non per colpa di Giorgia Meloni».

