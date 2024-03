E intanto la Giunta Solinas procede sui nuovi ospedali: sì agli studi di fattibilità 

L’oggetto parla di un’apparentemente innocua “presa d’atto”. La delibera della Giunta Solinas, però, approva gli studi di fattibilità per i nuovi ospedali di Cagliari, Sulcis-Iglesiente, Alghero e Sassari. Ma non solo: dà mandato alle aziende sanitarie (Asl varie, Aou turritana e Ares) di avviare le «attività mirate all'attuazione del piano di investimenti per la realizzazione dei nuovi presidi». E dice pure quanto costeranno le operazioni: 798.958.800 euro, da attingere dalle «risorse disponibili derivanti dall'accordo Stato–Regione in materia di finanza pubblica». Villa Devoto a guida centrodestra ha dato indicazioni su come muovere circa 800 milioni di euro. L’ha fatto il 23 febbraio, a due giorni dalle elezioni: la delibera fa parte del pacchetto delle last minute, oltre 200 in tutto, che hanno innescato la rabbia della presidente in pectore, Alessandra Todde.

A Cagliari

Per Cagliari si conferma la volontà di accorpare San Michele (per tutti il Brotzu) e Businco. Solo per iniziare, nello studio realizzato da Ares «si stima un costo complessivo di oltre 539 milioni, più Iva. A questi vanno sommati i costi per l’acquisizione delle aree, gli oneri di urbanizzazione, viabilità e allacci a pubblici servizi, oneri di progettazione e sicurezza». Per realizzare il nuovo ospedale è necessaria un’area di 360-400 mila metri quadri, per un totale di 854 posti letto. In un unico presidio verranno concentrati Dea di secondo livello, uno stabilimento di riferimento regionale per le patologie pediatriche e per quelle oncologiche, il centro trapianti, il cento traumi alta specializzazione, la Stroke unit di secondo livello, un Hub per cardiologia e cardiochirurgia, la sede della camera iperbarica e dell’unità spinale. Dove? «Il Comune di Cagliari», sollecitato, «non ha dato indicazioni su aree pubbliche disponibili».

Sulcis Iglesiente

Il nuovo ospedale del sud ovest dell’Isola (al posto di Sirai di Carbonia e Cto a santa Barbara di Iglesias) dovrà avere 329 posti letto (di questi «circa il 10% sarà per tipologie di ricovero day hospital e day surgery»). Per costruirlo serve un’area di 100 mila metri quadri. Previste 10 sale operatorie, il pronto soccorso, i servizi di diagnostica per immagini, laboratori, zona prelievi e area donazioni. Per far funzionare tutto sono necessari 225 medici e 440 infermieri. L’area? Da individuare con gli enti locali.

Sassari e Alghero

L’Aou di Sassari ha pensato alla necessità di un’area di 325.270 metri quadrati. Alla fine la struttura costerà, si stima, un miliardo e 100 milioni. Dieci le aree ipotizzate: da quella di viale San Pietro fino a Campomela, Bancali e Baldinca. Per Alghero si ipotizza una spesa di 350 milioni per sostituire Marino e Civile che presentano «forti limitazioni tecniche rispetto alla capacità di ammodernamento». Un’area possibile è accanto al Civile, ma il Comune ha proposto un’altra zona, collegabile con la ferrovia e con le principali arterie stradali della zona perché, scrive la Asl, «il nuovo presidio può essere anche occasione di sviluppo per il territorio»

