E intanto la compagnia cancella 12 tratte Alghero-Fiumicino: blitz in piena stagione turistica  

Nel periodo di maggiore afflusso turistico Aeroitalia taglia voli su Alghero: colpo di forbice, per tutto il mese di agosto, sulla tratta per Fiumicino che perde quindi le frequenze di metà mattina, martedì, giovedì e venerdì; e quelle pomeridiane, lunedì, mercoledì e sabato.

La Regione

Il vettore, riferisce l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, «ha applicato le norme del decreto ministeriale sulla continuità territoriale aerea concordato dalla Giunta Solinas nella scorsa legislatura. Nel testo è previsto l'obbligo di garantire tre rotte giornaliere, che continuano a essere assicurate. La compagnia si è limitata a sopprimere il quarto collegamento sulla base di proprie valutazioni». All’origine dei tagli ci sarebbero «i servizi del controllo aereo europeo, che sta subendo continui disservizi con inevitabile impatto sulla programmazione», fanno sapere dalla compagnia aerea. Ora la Regione sta cercando di correre ai ripari, per ottenere «un ritorno alla normalità. Cancellare voli nel mese di massimo traffico – incalza l’assessora – non può essere una soluzione».

Immediata la replica di Antonio Moro, presidente Psd’Az: «Il bando a cui fa riferimento, con tono inspiegabilmente polemico, l’assessora è il medesimo che la stessa assessora ha mandato in onda qualche settimana fa per le rotte sarde, riducendo però stanziamenti e durata», attacca.nterviene anche il segretario sardista, Christian Solinas: «Non potete sempre cavarvela con il mantra multiuso delle responsabilità altrui, dice il governatore, «se oggi ci sono meno voli sull'Alghero-Roma non sono gli effetti del bando della mia Giunta, che è stato superato dal vostro».

Le reazioni

Il sindaco Raimondo Cacciotto si dice preoccupato. «Queste cancellazioni, non pianificate, creano grossi disagi. Non è accettabile, qualunque siano le ragioni, che in piena stagione si cancellino voli senza accordi con nessuno». L’allarme sulla continuità territoriale è bipartisan. Il consigliere comunale di Città Viva, Giampietro Moro aveva denunciato per primo la “sparizione” di alcune tratte per Roma ad agosto, «per i passeggeri che avevano già prenotato e comprato il biglietto».

Michele Pais, coordinatore della Lega e consigliere di opposizione, pronostica un disastro totale. «Questi voli, a cui era stato esteso il regime di continuità territoriale, rappresentano non solo un servizio essenziale per il diritto alla mobilità dei sardi, ma anche un elemento necessario di supporto all'industria turistica che potrebbe subire l’ennesimo duro colpo, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali dello scalo e del comparto turistico». Sul punto è intervenuto pure il consigliere regionale della Lega, Alessandro Sorgia, annunciando una interrogazione. Indignato il consigliere nazionale di FI, Marco Tedde: «La Todde intervenga e richiami all’ordine Aeroitalia che dimostra di essere nemica dei sardi». Infine il segretario di presidio di Sassari della Fit Cisl, Lorenzo Piu, chiede che l'assessorato dei Trasporti e i politici del territorio intervengano subito «per evitare questa scellerata decisione che lede il diritto alla mobilità dei sardi». Così anche Elisabetta Manca, segretaria regionale della Uiltrasporti Sardegna: «Si tratta di un danno inestimabile per il Nord ovest dell'Isola proprio nel momento in cui sarebbe necessario intensificare il numero di voli e non ridurli».

