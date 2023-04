E intanto il Governo impugna la Finanziaria regionale 

Il giorno dopo l’apertura dell’inchiesta sulle nomine, c’è ancora spazio per le reazioni politiche. In serata, però, a rubare la scena è la Finanziaria 2023 impugnata dal governo. Su proposta del ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, ha presentato ricorso alla Consulta perché alcune disposizioni «si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violando l'articolo 117 della Costituzione». Le norme in questione sono due e sono legate a stanziamenti da quindici milioni di euro per il personale e all’aumento delle tariffe per i medici. Sempre ieri, intanto, la commissione Bilancio ha assegnato agli altri parlamentini gli emendamenti al collegato alla Finanziaria. Una cinquantina sono stati dichiarati inammissibili perché di carattere economico. Le commissioni esprimeranno il parere nelle sedute del 26 e del 27 mattina. Il collegato dovrebbe approdare tra i banchi del Consiglio nella seconda metà di maggio. Per il 27 pomeriggio, invece, è fissata la seduta con all’ordine del giorno la proposta per l’istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. L’Aula si riunirà anche il 28 dalle 9.30 per le celebrazioni di Sa die de Sa Sardigna.

Tornando all’inchiesta sulle nomine, ieri in una nota il Pd ha ribadito di essere garantista, «certo è che il Governatore Solinas e gli esponenti di vertice chiamati in causa, bene farebbero a chiarire ogni loro posizione. Il nostro giudizio sull’operato politico è del tutto negativo: la gestione attuale appare visibilmente opaca e fallimentare, all’opposizione è negata la possibilità di controllare l’operato dell’esecutivo, come testimoniano le centinaia di interrogazioni presentate e rimaste senza risposta». Non passa inosservato un post del coordinatore e deputato della Lega Dario Giagoni: «Quando l'etica viene macchiata, il vero uomo dovrebbe avere il coraggio di fare la cosa giusta». Post che si inserisce in un contesto di fibrillazioni nel centrodestra sardo, acuite dal terremoto giudiziario. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA