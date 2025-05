È iniziato il valzer delle panchine 

Gli ultimi novanta minuti di campionato hanno emesso i loro verdetti ma i club di Serie A non possono permettersi pause, perché per gran parte di loro è il momento di aprire la caccia all'allenatore. Sempre che non sia già troppo tardi. Poche volte, infatti, è capitato che tante squadre debbano o vogliano cambiare guida tecnica. Al centro dell'attenzione sono il possibile divorzio tra Antonio Conte dal Napoli trionfante e la scelta della Juventus per il dopo Tudor ma ci sono poi la Roma per la successione a Claudio Ranieri, il Milan uscito dalla stagione con le ossa rotte, la Lazio e il Torino deluse dai risultati.

Ritorno di fiamma

I rossoneri avevano anche da mesi sul tavolo la questione del nuovo direttore sportivo, risolta solo ieri con l'annuncio della nomina di Igli Tare, l'ex braccio destro di Claudio Lotito alla Lazio che a Milanello riporterà a Giorgio Furlani. La prima mossa sarà quella del tecnico, dopo le delusioni Fonseca e Conceiçao. Tanti i nomi accostati ai rossoneri, da Conte ad Allegri ma il primo sembra destinato a tornare alla Juventus, l'altro a sostituirlo al Napoli. Ecco allora che spuntano i nomi dell'ex commissario tecnico Mancini e di Thiago Motta, reduce dal flop in bianconero e desideroso di rilanciarsi. Gli altri nella lista dei desideri erano Vincenzo Italiano, che resterà però a Bologna, e Cesc Fabregas.

Oggetto dei desideri

Il Como vuole blindare lo spagnolo, e ne ha i mezzi, per allontanare anche le sirene giallorosse. A Trigoria piacerebbe molto accogliere il tecnico rivelazione della stagione, ma nel caso lo stesso Roberto Mancini è tra i papabili. Si attende da più parti anche la decisione di Gian Piero Gasperini. Se dovesse lasciare l'Atalanta, ma non sembra probabile, strano a dirsi sarebbero ancora Roma e Milan le più interessate.

Voglia di riscatto

Palladino è fresco di rinnovo e farà ancora crescere la Fiorentina che ha portato in Conference League proprio in extremis, mentre nei prossimi giorni sarà più chiara anche la situazione per le panchine del Toro e della Lazio, con Vanoli e Baroni molto in bilico. I rispettivi presidenti hanno chiaramente lasciato intendere di essere rimasti delusi per i risultati ottenuti. A chiudere i giochi, o a riaprirli in modo clamoroso, sarà la finale di Champions League di sabato prossimo, dopo la quale Simone Inzaghi farà conoscere il suo futuro.

