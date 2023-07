È iniziato il regno di Alcaraz 

La nuova era del tennis mondiale è cominciata domenica poco prima delle 20, quando un ventenne dal sorriso radioso dopo oltre 4 ore e 40’ di battaglia sportiva ha conquistato il trofeo più iconico dell’Atp, Wimbledon, mandando forse in archivio un ventennio dominato da tre extraterrestri della racchetta capaci di vincere da soli 65 slam: il divino Roger Federer (20 titoli), l’indomabile Rafa Nadal (22) e il grandissimo Novak Djokovic (23). Non un caso se, dal 2003, solo loro, con l’aggiunta del britannico Andy Murray (2), abbiano trionfato sui campo di Church Road. E proprio l’eterno serbo, 36 anni e una mole impressionante di successi, ha idealmente passato le consegne a chi l’ha sconfitto sul campo centrale degli Championships, dove non perdeva un match da dieci anni: Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, celebrato da tutti i campioni del passato e dalla stampa internazionale come «il futuro» del tennis.

Il giovane fuoriclasse ha definito «incredibile» il successo su un giocatore che mieteva trofei quando lui era ancora bambino, e il modo in cui ha portato a casa il trofeo ha spinto i giornali di mezzo mondo, dal Times a El Pais, dal The Times a Marca sino all’Équipe e al Sun, a parlare di «nuovo re» e «nuova epoca». Soprattutto i quotidiani spagnoli, ovvio, hanno esaltato il connazionale definendolo «simbolo della nuova generazione del tennis» e protagonista di una «sfida enorme contro il gigante serbo». Il campione murciano nel 2023 ha ottenuto 47 vittorie, sei titoli, la testa dell’Atp e un posto nelle finals: di fatto «ha aperto una nuova era trionfando nella sfida generazionale» contro Djokovic, sconfitto «al termine di una partita da leggenda», ha sostenuto il britannico The Times.

«È sempre stato un mio sogno vincere Wimbledon, da quando ho iniziato a giocare», ha commentato Alcaraz, «ma farlo in questo modo, vincendo contro Djokovic in 5 ore e in 5 set, ha reso tutto più speciale. È un momento che non dimenticherò mai».

Solo il primo di tanti altri trionfi, secondo tutti i commentatori tra i quali Paolo Bertolucci: l’ex campione azzurro, vincitore tra l’altro della storica Coppa Davis nel ‘76, sostiene che «Alcaraz sa fare tutto bene. Dritto, rovescio, back, volèe. È forte fisicamente ma anche molto veloce. Nel quinto set ci ha fatto vedere cose incredibili. E proprio perché sa fare tutto, i suoi margini di crescita sono limitati. Ma io preferirei essere il numero uno al mondo senza grossi margini per migliorare che averli ma dover rincorrere». Il prossimo impegno importante sono gli Us Open a settembre: lo spagnolo è campione uscente e cercherà di confermarsi, mentre il grande sconfitto avrà subito la possibilità di dimostrare che la sua era in realtà non è finita. Non ancora.

