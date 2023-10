È iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo pediatra 

A Serramanna da dieci mesi circa 800 bambini non hanno pediatra, ma la soluzione potrebbe essere vicina. Il sindaco Gabriele Littera, che da tempo intrattiene interlocuzioni con la Asl, è fiducioso poiché diversi specialisti hanno aderito al bando Asl per le sedi vacanti nel Medio Campidano e ora si attende la firma dei contratti. «Dalla Asl sono partite le lettere di incarico per i diversi pediatri che avranno 90 giorni per accettare. Spero e confido che possano esprimere il loro consenso in tempi celeri, li aspettiamo a braccia aperte», commenta il sindaco.

La vicenda dei piccoli pazienti privi di assistenza medica di base si trascina dall’inizio dell’anno. Il 31 dicembre scorso la pediatra titolare era andata in pensione e 800 piccoli pazienti erano rimasti senza un medico di riferimento. Da allora, se si eccettua un piccolo, parziale, passo in avanti (l’11 aprile aveva preso servizio una pediatra che poi aveva chiesto trasferimento), per i genitori è stato un susseguirsi disagi, costretti a ricorrere a visite a pagamento, alla guardia medica e, nei casi più gravi, al 118 o ai pronto soccorso. La svolta appare vicina. «Pare che all’inizio di novembre la nuova pediatra sarà a disposizione dei suoi piccoli pazienti. Non so ancora dirvi in quali giorni e orari sarà in ambulatorio e se sarà necessario per i genitori effettuare la scelta del pediatra, ma lo vedremo a breve», assicura Littera.

