È iniziata la campagna abbonamenti 

Operazione Domus. È cominciata ieri la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 del Cagliari che farà l’esordio domenica 24 agosto, proprio in casa contro la Fiorentina. E lo slogan scelto per l’occasione dalla società rossoblù è un coro che viene intonato e cantato da anni in Curva Nord: «E io lo so, perché non resto a casa». L’obiettivo, manco a dirlo, è quello di raggiungere quota 13.500 come la scorsa estate.

Quattro fasi

La campagna prevede quattro fasi. La prima è iniziata ieri, appunto, e durerà sino a domenica 6 luglio: è rivolta esclusivamente agli abbonati della scorsa stagione che avranno la possibilità – inizialmente solo online, poi anche nei punti vendita TicketOne – di rinnovare la tessera a un prezzo dedicato, mantenendo lo stesso posto. Durante la seconda fase (da lunedì 7 luglio a martedì 8) gli abbonati potranno rinnovare – sempre ad una tariffa dedicata – con la possibilità di cambiare il proprio posto tra quelli disponibili nei vari settori. La terza fase (11-13 luglio) è per i possessori della membership “Islanders”, che potranno sottoscrivere in anteprima un nuovo abbonamento. Il 14 luglio inizierà la quarta e ultima fase aperta a tutti i tifosi: la campagna abbonamenti si concluderà giovedì 31 luglio.Sono previste delle tariffe ridotte per Donne, Over 65, Under 18 e Under 12.

