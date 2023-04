«È inaccettabile bloccare una città per la burocrazia» 

Sembra un paradosso: quasi un anno e mezzo fa, con l’obiettivo di liberare al più presto la città dai disagi che il grande cantiere per la realizzazione della metropolitana leggera avrebbe inevitabilmente comportato, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un’ordinanza che autorizza fino a febbraio 2024 l’impresa a svolgere “attività di cantiere anche in orari diversi da quelli indicati dal regolamento acustico comunale”, anche durante la notte. Invece oggi, dopo un avvio promettente a fine gennaio, il cantiere delle metro in piazza Repubblica è sospeso tra le pastoie burocratiche. «Inaccettabile», tuona Giuliano Frau, presidente di Adoc. «La città è paralizzata e si continua a tenerla in ostaggio per i tempi della burocrazia? È inaccettabile», ribadisce, «non si possono chiedere anche questi sacrifici ai cittadini e alle imprese che stanno già pagando il conto salatissimo di una città affollata dai cantieri», aggiunge. «Data l’urgenza, occorre che chi ha responsabilità di amministrazione intervenga subito e si assuma la responsabilità di prendere una decisione», conclude Frau, «che consenta all’impresa di riportare gli operai in cantiere quanto prima. Occorre buonsenso, o la prossima estate ci ritroveremo una città completamente paralizzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA