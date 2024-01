È in salita il recupero di Nandez 

Il rientro quasi alle luci dell'alba da Milano e poi, a fine mattinata, il Cagliari è tornato in campo al Crai Sport Center con il Lecce nel mirino. Lavoro defaticante per chi ha giocato col Milan in Coppa, allenamento più specifico per gli altri e quei rossoblù rimasti in sede, come Augello, Pavoletti, Prati e Dossena.

Infermeria

A Lecce mancherà Lapadula, che ne avrà per un paio di settimane dopo la frattura di due costole. Out anche Shomurodov, che ne avrà fino a febbraio, e Luvumbo, che oggi raggiungerà il ritiro dell'Angola in vista della Coppa d'Africa. Quasi certo anche il forfait di Nandez, che continua a lavorare in personalizzato dopo la lesione alla coscia sinistra. L'allenamento di questa mattina potrà dare qualche informazione in più al tecnico, che a Lecce punterà sui giocatori lasciati a riposo in Coppa.

Mercato

Il Cagliari ha risolto anticipatamente il prestito al Pescara di Ciocci. Il portiere (una sola presenza nella Coppa Italia di C) viene girato, sempre in prestito fino a fine stagione, al Pontedera di Canzi. Potrebbe essere risolto anticipatamente anche il prestito di Travaglini con la Ternana. Il ds degli umbri Capozucca sta inoltre pensando di chiedere, sempre in prestito, Pereiro, per sostituire il partente Falletti. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA