E in panchina all’Olbia arriva Zè Maria, ex Inter 

Olbia. Da un argentino a un brasiliano il passo è breve per l’Olbia. Salutato il dimissionario Lucas Gatti, il club gallurese dà il benvenuto a Zé Maria: il 51enne tecnico, all’anagrafe José Marcelo Ferreira, è il nuovo allenatore dei bianchi, terzo della stagione e sesto dell’era SwissPro, iniziata un anno fa. Zé Maria, che come vice potrebbe portarsi dietro Ferdinando Piro, viene dall’esperienza al settore giovanile del Parma.

Annunciato ieri ma già accostato all’Olbia quest’estate, l’ex difensore, che in Italia ha giocato con Parma, Perugia e Inter, è atteso in città oggi e verrà presentato ufficialmente sabato, alla vigilia del derby con la Costa Orientale Sarda. A Zé Maria è affidato il compito di risollevare le sorti dell’Olbia nel campionato di Serie D dove, dopo undici giornate, è penultima con 6 punti. Come tecnico vanta esperienze in Europa e all’estero e, in D, al Città di Castello (2010).

