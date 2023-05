E in famiglia? Stanno ancora bene  e con affari in Sardegna 

Nel mondo della famiglia Ristuccia intrecci e legami possono nascondere segreti tutti da scoprire. Anche nella seconda stagione. Continua la saga di “A casa tutti bene - La serie”, già vincitrice del Nastro d’Argento 2022 come Miglior serie dell’anno, e ritorna su Sky (e in streaming su Now), sempre diretta da Gabriele Muccino che è pure supervisore artistico dei nuovi episodi (alcuni girati anche in Costa Smeralda) della serie reboot del suo omonimo film del 2018.

Per chi non conosce la storia dei Ristuccia: una famiglia imborghesita, capitanata da Pietro (Francesco Acquaroli) proprietaria di un famoso ristorante romano con più di una gatta da pelare nella relazione con i loro parenti Mariani, guidati da Maria, sorella di Pietro, interpretata dall’attrice di origini sarde Paola Sotgiu. Al centro delle nuove puntate c’è sempre la numerosissima famiglia, nella quale convivono segreti e ipocrisie, con le colpe dei genitori che ricadono continuamente sui figli. Laura Morante veste i panni di Alba Ristuccia, Francesco Scianna quelli del figlio Carlo mentre Silvia D’Amico è Sara Ristuccia e Simone Liberati è Paolo. Nel clan dei Mariani riecco Valerio Aprea nel ruolo di Sandro, figlio di Maria, con Alessio Moneta che è ancora Riccardo ed Emma Marrone è Luna, la sua compagna. Si riparte dall’incidente in cui è rimasta coinvolta la fidanzata di Carlo, dopo aver ha scoperto una delle tante verità dei Ristuccia: è in coma e ha perso la memoria. Nel frattempo il primogenito dovrà occuparsi di espandere i loro affari in Sardegna. (gr. pi.)