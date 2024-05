E in Consiglio prende il via l’iter della legge contro le pale 

Mentre la Giunta alza la voce a Roma sul far west delle rinnovabili, il Consiglio regionale si prepara ad esaminare il disegno di legge che vieta l’installazione di impianti per i prossimi diciotto mesi. L’iter partirà nelle commissioni interessate, la quarta (Trasporti e Urbanistica) guidata da Roberto Li Gioi (Movimento Cinquestelle) e la quinta (Attività produttive e Industria) presieduta dal consigliere del Partito democratico Antonio Solinas.

Per oggi Piero Comandini ha convocato i presidenti di tutti i parlamentini per fissare una calendarizzazione dei lavori. Da questa settimana le commissioni di Li Gioi e Solinas dovrebbero lavorare congiunte. L’obiettivo è quello di «fortificare il provvedimento» con alcune integrazioni, alcune delle quali già trasmesse. Il presidente dell’Assemblea ha anche detto di aver avuto modo di visionare il testo proposto dal comitato per l’Insularità: «Ci sono cose positive che saranno prese in considerazione dalle due commissioni». Comandini è ottimista: «Mi auguro che entro il mese ci possa essere un testo definitivo per votare un provvedimento nel più breve tempo possibile».

In totale, oltre al ddl della Giunta, alle sei commissioni permanenti sono state assegnate quindici proposte di legge. L’ultima, che sarà illustrata stamattina nel corso di una conferenza stampa, a prima firma di Umberto Ticca dei Riformatori, riguarda l’istituzione di un’Agenzia regionale per l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione. Un’altra, già incardinata nella seconda commissione guidata da Camilla Soru e presentata da Sinistra Futura riguarda la disciplina regionale in materia di Istituzione del reddito di studio. La prima in ordine di presentazione porta la firma di Franco Cuccureddu (Orizzonte Comune) ed è relativa alla realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale con l’attivazione del ruolo guida della Regione Sardegna. Ben sette delle proposte finora presentate portano la firma di Stefano Tunis, Antonello Peru e Alberto Urpi di Sardegna al Centro 20Venti-Udc.

RIPRODUZIONE RISERVATA