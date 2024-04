E in commissione è caos sul voto ripetuto 

Alla seconda votazione, ieri in commissione Affari costituzionali della Camera, il centrodestra è riuscito a bocciare l’emendamento del M5S che cancellava la parola «autonomia» dall’articolo 1, comma 1, del ddl sul regionalismo differenziato. Ma la frattura con le opposizioni, che nella seduta del 24 aprile avevano battuto la maggioranza dieci a sette (assenti i deputati leghisti), non è stata ricomposta. In segno di protesta, Pd, Cinque Stelle e Italia Viva hanno disertato la votazione e contestato la gestione dei lavori da parte del presidente Nazario Pagano (Forza Italia). Il quale, durante i lavori pomeridiani, aveva anche deciso l’espulsione di Pasqualino Penza (M5S), “colpevole” di essersi alzato dal proprio posto per contestarlo da vicino. Poi Pagano è tornato sui propri passi nel tentativo di calmare gli animi.

I componenti degli Affari costituzionali si rivedranno oggi per liquidare il testo in via definitiva, visto che lunedì il ddl approda in Aula per la discussione generale. Le polemiche, però si trascineranno per giorni. Prima della seduta, il gruppo Pd aveva detto che «rivotare l'emendamento approvato mercoledì sarebbe stato una grave forzatura». Ma Pagano ha tirato dritto. Stessa posizione per Carmela Auriemma dei Cinque Stelle: «Il presidente avrebbe il dovere di tutelare l'autorevolezza dell'organo che guida: far ripetere una votazione dopo quarantotto ore è un precedente pericoloso che apre la strada a storture e manipolazioni, in violazione dell'articolo 67 della Costituzione». Così Maria Elena Boschi (Iv): «Il presidente Pagano è cieco e sordo alle regole democratiche».

