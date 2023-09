È in arrivo TerrAccogliente  

Fervono i preparativi per VII edizione della rassegna “TerrAccogliente”. organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Città della Terra Cruda”. La manifestazione, in calendario per il 14 e 15 ottobre, metterà in mostra i tesori dell’artigianato e le eccellenze dell’enogastronomia. In programma anche conferenze, mostre e laboratori di cucina. Grande attenzione anche quest’anno per il patrimonio architettonico del paese dove sono ancora presenti numerose case in “ladiri”. Agricoltori, artigiani e hobbisti hanno tempo fino al 23 settembre per presentare la domanda di partecipazione. Il modulo può essere scaricato dal sito del Comune. Le istanze potranno essere presentate a mano o tramite pec a protocollodonori@pec.it. Per informazioni ci si può rivolgere ai numeri 371669411 e 3773705900. (c. z.)

