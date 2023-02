È in arrivo il via libera per Nandez 

Ancora un piccolo passo avanti, con la speranza di rompere gli indugi con l'allenamento di questa mattina e ritrovare quasi tutti i lungodegenti degli ultimi mesi. Si avvicina la sfida col Genoa (fischio d'inizio del romano Valeri domani alle 203.0) e il Cagliari vede quasi terminata l'emergenza. E contro i liguri la lista degli indisponibili potrebbe comprendere solo Viola e la new entry Lella.

Tutti dentro

O quasi. Nella seduta di ieri pomeriggio, infatti, Pavoletti, Deiola, Nandez e Falco hanno lavorato parzialmente col gruppo e oggi potrebbero avere il via libera per essere convocati e andare così in panchina contro la vicecapolista. E in panchina ci sarà anche Di Pardo, che già da domenica è tornato ad allenarsi con i compagni. Fuori Viola, che prosegue nel lavoro differenziato, e Lella, che dovrà sottoporsi a esami strumentali dopo il fastidio all'adduttore che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo a Venezia.

Pubblico

Ieri piccola scossa nella prevendita per la gara di domani sera, con l'apertura del ticket service di Piazza L'Unione Sarda. Si è arrivati a quota 11.500 presenze, compresi gli abbonati. Restano la giornata di oggi e quella di domani fino alle 13, mentre dalle 16.30 sarà aperto il botteghino dello stadio, lato Tribuna nord. (al.m.)