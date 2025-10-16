«È impossibile non amare una terra come la Sardegna» 

Il primo applauso scatenato è per Ignazio Loi: «Adesso sto vivendo, prima no. Se avessi quarant’anni era diverso, ma me la godo lo stesso». Il secondo è per Geppi Cucciari: «Finalmente un film in cui posso parlare con il mio accento». L’apertura dell’anteprima di “La vita va così” di Riccardo Milani al Teatro Lirico di Cagliari è un fuoco di fila di battute, risate, e gli applausi affettuosi di un’affollata platea. Dopo l’esibizione di Moses Concas, autore della colonna sonora, sul palco, oltre al regista, il cast della pellicola che, l’altro ieri, ha inaugurato la XX Festa del Cinema di Roma: il pastore Loi, alias Efisio Mulas, Virginia Raffaele (la figlia di Mulas), Aldo Baglio (l’ingegnere), Cucciari (la giudice) e poi Massimiliano Medda, Jacopo Cullin. La storia di Ovidio Marras che rifiutò di cedere la sua terra alla società milanese che avrebbe costruito un resort tra Capo Malfatano e Tuerredda è «un esempio di coraggio e resistenza che può ispirarci anche oggi» racconta Milani. «Ho seguito la vicenda durante il suo corso, ma ho deciso di raccontarla adesso che Marras è morto come atto doveroso alla sua memoria», spiega l’autore che ha scritto la sceneggiatura insieme con Michele Astori. E perché il pastore non avesse intenzione di cedere la sua terra, aggiunge Raffaele, snocciolando qualche parola in sardo «l’ho capito una sera, quando il rumore delle onde sulla battigia, ci faceva compagnia durante le riprese. Come si fa a non amare una terra così?».

