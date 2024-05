E il veto di Orban è un caso a Bruxelles 

Bruxelles. L’Ucraina è il caso più emblematico. Ma non è il solo. Budapest, con i suoi veti, sta paralizzando la politica estera dell’Unione europea - si fanno gli esempi della Georgia, dell’Armenia, persino di Gaza - e la stanchezza, al Consiglio Affari Esteri, si è trasformata in aperta ostilità. «Abbiamo avuto una discussione animata, le legittime obiezioni nazionali devono essere proporzionali: gli aiuti militari a Kiev non possono essere presi in ostaggio da altre questioni», ha commentato l’alto rappresentante Josep Borrell confermando le indiscrezioni trapelate. Al centro dello scontro l’opposizione di Budapest a erogare i finanziamenti - 5 miliardi di euro - del nuovo Fondo per l’Ucraina, creato all’interno del Fondo Europeo per la Pace (Epf). Oltre che tre tranche di rimborsi da 500 milioni ciascuna. Gran totale: 6,5 miliardi. La motivazione? Pare le condizioni sfavorevoli per le aziende ungheresi in Ucraina. «La posizione ungherese sta diventando apertamente pro-russa» spiega una fonte bene informata. Il primo luglio la presidenza di turno passerà all’Ungheria e diversi Stati, a questo punto, temono che i dossier più spinosi (per Budapest) possano finire su un binario morto.

