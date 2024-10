E il Tennis Club Cagliari cerca il bis in Alto Adige 

Il Tc Cagliari cerca il bis. Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello cercano la seconda vittoria consecutiva nella Serie A1 femminile a squadre. Dopo il 3-1 casalingo sull'At Verona Falconeri firmato dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, Alessandra Mazzola e Barbara Dessolis, saranno la bulgara Gergana Topalova (all'esordio in maglia rossoblu), Nuria Brancaccio e le sorelle Barbara e Marcella Dessolis a cercare il primo successo oltre Tirreno, andando a far visita al Tc Rungg. Le altoatesine Verena Meliss e Laura Pfeifer, con la spagnola Angela Fita Boluda, arrivano dal 2-2 sui campi del Tennis Beinasco.

Mager ko, stop Mazzola

Jay Clarke vince il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula. Il britannico, dopo aver vinto il primo set per 6-3, ha approfittato del ritiro di Gianluca Mager. Nel femminile, seconda finale consecutiva per Matilde Paoletti, che in semifinale supera 5-7, 6-0, 6-0 la qualificata Mazzola e oggi sfida la romena Irina Bara.



