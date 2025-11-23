è il tempio di Lemiechevsky 

Tempio. Non è un evento raro che in una partita di calcio vengano realizzate cinque reti. Non lo è neppure, che gli autori delle marcature siano soltanto due: chi ha realizzato una tripletta, chi una doppietta. E neppure che, nel giro di 120 secondi vengano decretati e trasformati due tiri dagli 11 metri. Lo è invece che ad assistere a questo tourbillon di emozioni siano stati pochissimi “eletti”. Ciò è accaduto a Tempio, dove lo scorso sabato la gara valida per l’undicesima giornata di Eccellenza, è stata disputata a porte chiuse.

Il big match

Di fronte si sono ritrovate, in un’atmosfera a dir poco surreale, la squadra di casa, il Tempio, opposta all’Iglesias. Due squadre di alta classifica: gli azzurri da primi della classe, ed i minerari (prima di questa gara) al secondo posto). Sugli spalti ed in tribuna stampa una ventina di persone. Conseguenza della decisione del giudice sportivo che ha decretato che il Tempio avrebbe dovuto giocare giocare una partita a porte chiuse (appunto quella contro l’Iglesias) e altre due con la tribuna destinata al tifo organizzato vuota (le successive in casa) per quanto accaduto il 25 ottobre nel match di Eccellenza col Lanusei: in quell’occasione i tifosi dei galletti (secondo il referto arbitrale) insultarono «ripetutamente» il direttore di gara e uno dei guardalinee rivolgendo al primo frasi ritenute discriminatoria. Il Giudice di primo grado aveva inflitto al club due gare a porte chiuse ma dopo il ricorso della società la pena è stata lievemente ridotta (a una ) in quanto «il comportamento discriminatorio è riferibile solo a una parte della tifoseria».

Le emozioni

Così sabato in pochi hanno potuto assistere al match che ha regalato emozioni, calcio giocato ed anche di buon livello che i giocatori in campo non hanno certo fatto mancare. Ha vinto la squadra di Giuseppe Cantara, che resta prima, ma quella di Giampaolo Murru non ha certo sfigurato. Bruno Lemiechevsky, centravanti dei “galletti” è stato stupefacente con tre reti, che lo portano ad essere il capocannoniere della squadra, con cinque realizzazioni. L’Iglesias, che lamentava numerose assenze ha potuto contare sulla vena realizzativa di Nicolas Capellino, andato a rete per primo ma anche per ultimo.

