E il tecnico del “bel giuoco” scoppia in lacrime 

Arrigo Sacchi piange, e non riesce a parlare. «Era un amico geniale e generoso», dice il tecnico del Milan degli Invincibili pochi minuti dopo che la notizia della morte di Silvio Berlusconi è diventata pubblica.

L'arrivo a Milanello in elicottero, la scelta del tecnico del Parma, poi la cavalcata con i campioni olandesi - Rijkaard, Gullit, Van Basten - e quelli italiani - Maldini, Baresi, Tassotti -. Il calcio come “bel giuoco”, come ha ricordato con affetto il presidente Fifa, Gianni Infantino, ma anche come metafora politica del consenso, dalla 'discesa in campo' alla sfida elettorale a Luigi Spaventa, al suono di «quante Coppe Campioni ha vinto?».

Lui, il presidente di un Milan indimenticabile, ne vinse cinque, con diversi allenatori, e l'era di Sacchi è quella che ricordano tutti, tifosi, avversari, appassionati nel mondo. Anche per questo, oltre che per il rapporto personale, il tecnico di Fusignano fatica a parlare della scomparsa di un amico « al quale devo tutto. Quando mi prese gli dissi “lei o è pazzo o è un genio”. Visti i risultati, datemi voi la risposta...”, afferma senza trattenere il pianto.

«Ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lui invece pensava di insieme e vedeva lontano. E' stato molto amato, ma anche molto odiato». Sotto la guida di Sacchi, il Milan scoprì la via del successo e in un trentennio, fino alla cessione nel 2017, ha raccolto ben 29 titoli e trofei, facendo di Berlusconi «il presidente più vincente nella storia del calcio italiano», come sottolinea la Figc che ha disposto 1' di silenzio, da oggi a domenica, su tutti i campi per ricordarlo. «È stato un vincente appassionato e innovativo - sottolinea il n.1 federale, Gabriele Gravina - un visionario».

Anche per questo l'omaggio del calcio va dagli amici, come Adriano Galliani, agli avversari, come il Real Madrid. «Dispiace», si limita a dire Dino Zoff, dimissionario da ct azzurro per quella critica del 2000 in relazione alla mancata marcatura di Zidane. «Il resto è passato. Ma se dite che ha cambiato il calcio, rispondo non so in che senso: ha vinto tanto, come ha vinto tanto la Juve».

