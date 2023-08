È il Sant’Elena che Piras voleva 

Il Sant’Elena dà il via alla nuova stagione sportiva. La squadra si ritroverà domani pomeriggio al centro sportivo del Vecchio Borgo Sant’Elia per iniziare la preparazione. Inizialmente i quartesi si sarebbero dovuti allenare a Maracalagonis ma, per questioni di coincidenze con la squadra locale, la scelta è ricaduta su Cagliari. Parte della preparazione si svolgerà anche nell’impianto di Mulinu Becciu, destinato a ospitare le gare interne dei biancoverdi, con alcune sessioni previste al “M. Angioni” di Maracalagonis.

Rifondazione completata

Il nuovo Sant’Elena è una squadra modellata a immagine e somiglianza del tecnico Marco Piras. Sono sei i reduci della scorsa stagione: il capitano Caboni insieme a Vignati, Delogu, Minerba, Rotaru e Pilleri. Tra i nuovi arrivi spicca il difensore 29enne Alessandro Ibba, nell’ultima stagione in forza all’Arbus, e il giovane attaccante Federico Pedoni, anche lui ex Arbus, insieme ai quattro fuori quota del 2004: Nicola Atzei, mediano scuola Ferrini Cagliari, Federico Pintus, mezzala, arrivato dalla Baunese, il terzino Francesco Onnis, ex Monastir Kosmoto, e il centrocampista Lorenzo Tesio dal Castiadas.

Gli altri innesti

A difendere la porta ci sarà Antonio Fortuna (ex Guspini) mentre il veterano Luigi Pinna, anch’esso proveniente dal Guspini, affiancherà Vignati al centro della difesa. Altro innesto per la difesa Nicolò Murgia (’03) dal La Palma. A centrocampo il club si è rinforzato con Michele Fadda mentre in attacco il colpo è Roberto Piroddi, giovane attaccante che ha maturato esperienza in Serie D tra Muravera e Cos. Ad affiancare Piroddi ci saranno Federico Porru (classe ’02) che si è messo in evidenza con Selargius e Guspini, e il bomber Luca Floris (’00), reduce da un’ottima stagione a Monastir con 12 reti all’attivo.

