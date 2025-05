E il Salone del libro  ricorda Sergio Atzeni a 30 anni dalla morte 

Sono passati trent’anni dalla scomparsa dello scrittore cagliaritano Sergio Atzeni, scomparso a Carloforte il 6 settembre 1995 a 42 anni. La Regione Sardegna e Associazione editori sardi lo ricorderanno oggi Salone internazionale del Libro di Torino, nell’incontro “Danzatore delle stelle” nella sala Malva della Galleria visitatori al Lingotto alle 18.30. Lo scrittore ed editor Antonio Franchini, Giuseppe Ledda, docente di Italianistica all’Università di Bologna e il saggista ed editor Giancarlo Porcu discuteranno di come Atzeni ha formato la sua poetica partendo dalla Sardegna per poi ampliare lo sguardo e leggere la realtà e l’umanità stessa dentro e fuori i confini dell’Isola.

Spazio Sardegna

Proseguono intanto gli incontri nello Spazio Sardegna, lo stand L117-K118 della Regione animato dal cartellone curato da Aes. La giornata si apre alle 11 con la presentazione di una collana di volumi dedicati ai campioni dello sport a cura di Carlo Delfino Editore, con Maria Antonietta Azara, Renato Copparoni, Mario Fadda, Umberto Oppus, Darwin Pastorin e Roberto Valentino. Segue “La Sardegna nel mondo romano fino a Costantino” di Attilio Mastino, in dialogo con Antonio Ibba e Antonio M. Corda (Unicapress). Alle 12,20 Stefano Lavra e Dino Manca, in collaborazione con l’Istituto regionale etnografico, analizzano la genesi dei romanzi di Grazia Deledda “Cosima” ed “Elias Portolu” attraverso la presentazione delle nuove edizioni critiche a cura di Manca. Maria Gabriela Ledda con Bruno Gambarotta, Paolo Lusci e Mauro Palmas presenta alle 15 “Tra le mie corde”, IsolaPalma. Segue la presentazione del primo romanzo di Federica Abozzi, “Quaderni verdi»” (Catartica) con Michela Magliona. Alle 16,20 Rosanna Carcassi, autrice di “Subito dopo l’alba, storia di libertà di pensiero, giustizia e tolleranza ambientata nell’Occitania medievale”, dialoga con l’editore Paolo Sorba. Alle 17 Giorgio Saba presenta “Sardegna dimora antica degli dèi e di altri condomini”, Nor. Alle 17.40 “Memorie di uno sconosciuto. Il caso di B. Traven” (WoM), di Matteo Pinna. Alle 18.30 Angelo Mascia e Luigi Orrù presentano “La Sardegna e l’Europa nell’Ottocento”, P.T.M., infine alle 19.10 la presentazione del progetto “Luoghi letterari in Sardegna” di Giulio Pisano.

