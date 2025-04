È il sabato della Dinamo 

Sassari. Dopo Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco, ecco il terzo coach biancoblù che fa visita a Varese da ex: Massimo Bulleri. Il passaggio da giocatore ad allenatore è avvenuto proprio nel club lombardo. Varese resta una delle grandi del basket: ha fatto i fuochi d'artificio anche in Europa negli ultimi quattro decenni del secolo scorso. Stasera alle 18 nel mitico palazzetto di Masnago per Varese c'è in palio una vittoria che può diventare decisiva per la salvezza, mentre la Dinamo continua a rincorrere i playoff (che non dipendono solo da un eventuale en plein) e vuole ritoccare il record stagionale di vittorie consecutive portandolo a sei.

Scontri da record

Partite che sono state spesso ad altissimo punteggio quelle tra Varese e la Dinamo: l'anno scorso i lombardi passarono al palaSerradimigni per 112-88; nella stagione 2021/22 colpaccio di Sassari per 110-96; nel dicembre del 2014 il matc di Masnago finì con la vittoria dei biancoblù dopo due supplementari per 117-113. In quel match Edgar Sosa realizzò 40 punti, ma ancora meglio aveva fatto contro Varese nel 2012/13 Caleb Green: 45 punti. Tra le pagine da primato anche i 20 rimbalzi di Curcic in A2 nel 1993.

Novità e dubbi

L'approdo del play Mitrou-Long (il fratello ha giocato a Brescia) ha dato più spinta a un reparto dove sta facendo molto bene il giovane Librizzi. Tra guardie e ali (Hands, Bradford, Alviti) ma se coach Bulleri potrà contare per qualche minuto anche su Thomas allora la bilancia dentro l'area può pendere a favore del Banco che può contare su Vincini e su Renfro, finalmente recuperato.

Dinamo Women

Poco prima a Villafranca di Verona, scendono in campo le ragazze allenate da Restivo. La Dinamo Women vuole sfruttare il match ball sul campo dell'Alpo (17.30) per evitare di andare alla bella, anche se avrebbe comunque il fattore campo.

In questo campionato Sassari ha sempre battuto le venete e nella vittoria di mercoledì ha messo in luce la guardia Natali (15 punti) schierata in quintetto per l'indisposizione di Gonzales, che dovrebbe poter giocare gara-due. La presenza dell'americana aiuta un gruppo che è ridotto a causa dell'infortunio dell'ala Pastrello. Probabilmente non è stato un caso se nella partita del PalaSerradimigni l'Alpo ha dimezzato il distacco nell'ultimo quarto, chiudendo solo a -10 dopo essere stata sotto anche a -23. Fare una rotazione a otto e non a sette, aiuta nella gestione del match.

