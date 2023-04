Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Chelsea 0

Real Madrid 2

Chelsea (3-5-2) : Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Kanté, Fernandez (67’ Sterling), Kovacic, Cucurella (67’ Mudryk); Gallagher (67’ João Félix), Havertz (77’ Mount). Allenatore Lampard

Real Madrid (4-3-3) : Courtois; Carvajal, Militão, Alaba (46’ Rüdiger), Camavinga; Valverde, Kroos (76’ Ceballos), Modrić; Rodrygo, Benzema (71’ Tchouameni), Vinícius. Allenatore Ancelotti.

Arbitro : Orsato (Italia).

Reti : 58’ e 80’ Rodrygo.

Note : ammoniti Militao, Cucurella, James, Mudryk.

Londra. Come nella gara di andata, il Real Madrid di Carlo Ancelotti vince e sbarca in semifinale eliminando il Chelsea. Identico a quello conquistato al Bernabeu il risultato ottenuto ieri a Stamford Bridge: 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Rodrygo, in rete al 14’ e al 35’ del secondo tempo, mentre a Madrid erano andati il gol Karim Benzema e Marco Asensio. I Blancos nel penultimo turno della Coppa che hanno vinto già 14 volte (più di tutti) affronteranno una tra Bayern Monaco e Manchester City.

