È il punto più basso dell’era Giulini  

Per ritrovare un Cagliari così in disarmo in Serie B è necessario correre indietro nel tempo, addirittura alla stagione 2001-2002, con Massimo Cellino alla presidenza e il “Profeta”, al secolo Antonio Sala, in panchina. Esperienza fallimentare, quella del tecnico di Saronno, sostituito dalla coppia Nuciari-Matteoli e poi da Nedo Sonetti. Un Cagliari che arrivò addirittura a toccare l'ultimo posto in classifica, per poi tirarsi fuori dalla zona retrocessione solo nel girone di ritorno, con una salvezza diventata matematica solo all'ultimo giro. Peggio ancora nella stagione 1986-87, iniziata con un pesante -5 in classifica e chiusa con la retrocessione in Serie C dei rossoblù, affossati anche da una grave crisi societaria e lo spettro del fallimento superato solo grazie all'intervento di un gruppo di imprenditori locali e, in seguito, della gloriosa famiglia Orrù.

Guardando agli ultimi nove campionati, infatti, il Cagliari “giuliniano” non è mai stato così in basso. Sette campionati di Serie A, la maggior parte dei quali con i rossoblù impegnati a rincorrere la salvezza, rincorsa fallita in due circostanze. Ma l'unico paragone che vale è quello con l'altra esperienza tra i cadetti, nella stagione 2015-2016 (a 22 squadre). Un raffronto imbarazzante, perché quel Cagliari, per tutto il campionato, aveva ballato tra prima e seconda posizione, fino a ottenere la promozione in A da prima della classe. E la squadra di Rastelli, alla 18ª giornata, era al secondo posto, con 37 punti (+15 rispetto a oggi), frutto di ben 11 vittorie, 4 pareggi e sole 3 sconfitte.

Ventidue punti dopo 18 giornate, con un bottino di 5 vittorie, 7 pareggi e, con quella di Palermo, 6 sconfitte, un quattordicesimo posto che fa precipitare il Cagliari a un passo dalla zona playout. I playoff distano solo 4 lunghezze, ma dopo quanto visto in questo girone d'andata, è complicato fare sogni di gloria. Anche perché il presente descrive il punto più basso della gestione Giulini.

Mai così giù

Cadetteria canaglia

Bellotto e c.

Solo in quel problematico 2001-2002 il Cagliari ha saputo far peggio di oggi, guardando a questo millennio. Nel 2000-2001, fresco di retrocessione, il Cagliari affidato a Bellotto rimase per lungo tempo in zona promozione, salvo poi crollare e, con Materazzi senior in panchina, adagiarsi in un mediocre centro-classifica, ma senza scendere oltre il dodicesimo posto. Nel 2002-2003, invece, si partì con Sonetti esonerato prima ancora di iniziare, sostituito in apertura di stagione da Ventura: quel Cagliari ballò tra zona promozione e dodicesimo posto (il punto più basso), per poi chiudere con un mediocre ottavo posto. L'anno dopo, invece, con Zola in squadra, il Cagliari partì forte, ebbe un calo scendendo fino al nono posto e, dopo l'esonero di Ventura e l'arrivo di Reja, riuscì a centrare un filotto di vittorie che lo portò fino alla vetta, in coabitazione col Palermo, per il ritorno in A. Una promozione che la società ha ottenuto sei volte: alle due già ricordate si aggiungono la prima storica del 1963-1964, quella del 1978-1979, del 1989-1990 e del 1997-1998.

