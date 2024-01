E il Psd’Az insiste: «Al tavolo regionale solo forzature» 

La Lega non mette mai in discussione l’unità della coalizione. Questo, almeno, stando alle dichiarazioni dei vertici nazionali e regionali. Con Truzzu candidato, probabilmente il Psd’Az rimanderebbe ogni decisione agli organi del partito deputati a fare sintesi. D’altra parte, lo ha ribadito tempo fa il presidente Antonio Moro, «da vent’anni facciamo alleanze sulla base dei programmi». Moro che, anche ieri, con riferimento al tavolo del 4 gennaio che ha indicato a maggioranza Paolo Truzzu (FdI) per la presidenza, ha parlato di «forzature a buon mercato». «Un vertice truccato, composto irritualmente per precostituire una maggioranza nominale e fittizia che non trova riscontro nella realtà. Servono ragionamenti politici e buon senso».

La risposta

Moro replica ad Antonella Zedda che ieri in una nota aveva rilanciato la validità del tavolo sardo. Il presidente Psd’Az parla di «incongruenze ad incominciare dalla cooptazione all’interno dello stesso tavolo e con uguale diritto di voto, di singoli consiglieri regionali, di sigle senza liste a supporto e di liste di nuova costituzione che non hanno alcun peso elettorale dimostrato da precedenti partecipazioni al voto in Sardegna». E sostiene anche che «Forza Italia e Udc hanno chiaramente dichiarato attraverso i propri leader di dover attendere un confronto nazionale con Lega e FdI per ufficializzare una posizione di sintesi che tenga unita la coalizione sulla regola sempre seguita di ricandidare gli uscenti». Regola che però il senatore azzurro Maurizio Gasparri ha definito «del passato, e ora in discussione»

