E il primo round va alla Virtus 

Virtus Cagliari 46

Pontevico Basket 38

Virtus Cagliari : Lussu 14, Vargiu, Lucchini 3, Pasolini ne, Corda 15, J. Valtcheva, Rabchuk 2, Podda, Pinna ne, Pellegrini Bettoli, D. Valtcheva 12, Anedda. Allenatore Staico.

Pontevico Basket : Visigalli 6, Racchetti 7, Sbarra ne, De Cristofaro 4, Bernardelli 3, Catterina 1, Adami ne, Vida 2, Mazzanti, Rossi 8, Pintossi 7. Allenatore Doldi.

Parziali: 16-9; 30-17; 39-27.



Un altro passo in avanti verso il sogno promozione. La Virtus Cagliari si aggiudica il primo round della semifinale dei playoff della B superando Pontevico al PalaRestivo. Gli 8 preziosissimi punti di vantaggio guadagnati alla sirena finale dovranno essere difesi nel match di ritorno, domenica in Lombardia: in palio c’è la finalissima che vale la promozione in A2.

Decise a far valere il fattore campo, Lussu e compagne partono bene e all’inizio del secondo periodo vanno in fuga sul 21-9. Nel secondo tempo le bresciane riducono il gap fino al -4, ma le padrone di casa replicano all’assalto ritrovando la doppia cifra di vantaggio. Nel finale Racchetti rosicchia qualche punto, ma la sostanza non cambia: la Virtus porta a casa una gara mai in discussione.



RIPRODUZIONE RISERVATA