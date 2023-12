«È il primo passo, i danni saranno enormi» 

«Oggi non ci sarà chiusura di scuole, ma tra qualche anno, chissà?», avverte Giuseppe Aquila, portavoce regionale del Coordinamento presidenti consigli di circolo e d’istituto. «Allo stato attuale, in nome del “risparmio”, ci saranno disagi dovuti al fatto che i plessi saranno molto più numerosi, e magari i ragazzi che prima frequentavano un istituto vadano a finire in un altro quartiere. Penso ad esempio, a Cagliari, all’accorpamento tra via Stoccolma e via Garavetti, con oltre 1300 alunni e 170 docenti e personale Ata, con un aggravio di mansioni per il personale e un’unica gestione di servizi amministrativi. In periferia la situazione sarà più complicata: se in un paese non si raggiunge il numero minimo per creare una classe, essendoci un unico istituto si rischia che gli studenti debbano spostarsi nel paese a fianco».

Il Coordinamento lamenta il fatto che, nonostante tutto questo si sappia da oltre un anno, la politica abbia «cincischiato». Aggiunge Aquila: «Noi abbiamo fatto un documento a suo tempo, evidenziando che in un territorio disagiato come quello della Sardegna, i parametri imposti significherebbero un ulteriore incentivo all’abbandono scolastico e allo spopolamento». Insomma, «bisogna prevedere l’ampliamento dell’offerta formativa, non la possibile scomparsa di molte scuole pubbliche. Il Consiglio regionale avrebbe dovuto adoperarsi per approvare una legge regionale in materia di Istruzione Formazione, applicando l’articolo 5 dello Statuto, per superare la normativa nazionale. Ma nulla è stato fatto». (cr. co.)

