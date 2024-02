E il presidente riceve la vedova di Navalny 

Mosca. A quasi una settimana dalla morte, alla madre di Alexei Navalny è stato concesso di vedere il corpo del figlio ma le autorità le fanno pressioni perché accetti che una sepoltura «in segreto». A denunciarlo è la stessa Lyudmila Navalnaya in un video in cui rifiuta tali condizioni. Mentre il team Navalny fa sapere che le cause della morte sono definite «naturali» dall’autopsia. La madre di Navalny ha raccontato di essere stata portata da sola, senza avvocato, nell’obitorio di Salekhard dove il corpo era stato trasferito dopo il decesso, avvenuto il 16 nella colonia penale IK-3. Sono seguite 24 ore di trattative, in cui i rappresentanti del Comitato investigativo hanno cercato di convincerla a rinunciare ad un funerale pubblico. Poi le hanno detto che in caso di rifiuto potrebbero «fare qualcosa al corpo». «Il tempo non lavora per lei, i cadaveri imputridiscono», le avrebbe detto un inquirente. Navalnaya ha detto che «tutti i documenti medici e giuridici sono pronti» e dice di averli firmati, quindi il corpo le dovrebbe essere consegnato, «ma mi pongono condizioni e mi ricattano su dove, come e quando deve avvenire la sepoltura». Ieri intanto il presidente Usa Joe Biden ha incontrato a San Francisco la vedova e la figlia dell’oppositore e ha espresso «ammirazione per lo straordinario coraggio di Navalny nella lotta contro la corruzione e per una Russia libera e democratica».

