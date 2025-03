E il piano Ue di aiuti a Kiev si incaglia 

Bruxelles. Il piano presentato dall’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas per fornire tra i 20 e i 40 miliardi di euro di aiuti militari a Kiev nel 2025 si è incagliato - come ampiamente previsto - tra le incertezze del Consiglio Affari Esteri, dove sono emerse chiaramente varie perplessità tra gli Stati membri. Secondo Kallas intorno al tavolo si è registrato «un ampio sostegno politico» intorno alla proposta e ora la discussione si sta concentrando «sui dettagli». Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani però ha chiesto nero su bianco «approfondimenti» precisando che Roma, sul punto, «non è sola».

Al Consiglio si è dunque ripresentata la linea di faglia della vigilia, ovvero da una parte il blocco nord-orientale, che chiede maggiori impegni verso l’Ucraina e una divisione più equa degli sforzi tra i partner, e dall’altra il fronte mediterraneo, che invece frena e non è d’accordo ad usare il metodo del Reddito Lordo Nazionale per suddividere proporzionalmente alla dimensione delle economie i contributi da versare. «Per l’Italia si tratterebbe di 4-5 miliardi di euro, tenendo presente che noi dobbiamo anche raggiungere l’obiettivo del 2% della Nato e c’è il piano per la sicurezza della presidente von der Leyen, che noi abbiamo approvato», ha sottolineato Tajani. «Valuteremo con grande attenzione la proposta di Kallas e poi vedremo se sarà possibile spendere di più: intanto vediamo cosa viene fuori dalla telefonata tra Trump e Putin».

Il tema dell’equa suddivisione sta però diventando un fattore dirimente per molti Stati membri. «La Danimarca (6 milioni di abitanti, Pil di 373 miliardi di euro) - calcola il Financial Times - ha fornito all’Ucraina più aiuti militari di Francia, Italia e Spagna messe insieme (174 milioni di abitanti, Pil di 7 miliardi di euro)». Non solo. Secondo i leader del Nordic-Baltic 8 o NB8 - il gruppo che riunisce Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia - in termini di aiuti militari a Kiev il blocco è secondo solo agli Usa, davanti quindi alla Germania. «La situazione attuale è profondamente ingiusta», confida un funzionario europeo. Non sorprenderà quindi che tra i sostenitori del piano Kallas si contino appunto i Paesi Ue dell’NB8 più la Germania, l’Olanda, la Polonia, la Romania, la Repubblica Ceca e l’Irlanda (cioè 13 Paesi su 27). Tra gli apertamente contrari, invece, le solite Ungheria e Slovacchia. La lista degli scettici comprende, oltre all’Italia, Francia, Grecia, Malta, Cipro e Belgio. La Spagna, pure, non è molto per la quale.

