E il muro urlò: ora e sempre Resilienza 

Sui giornali siamo abituati a raccontare i muri che dividono popoli e città, quello di viale Gramsci a Macomer invece unisce una comunità raccontandone a molte voci e più pennelli la storia e i volti.

Oggi sarà una festa di popolo, con un holi giallo e rosso, a celebrare la chiusura del Festival della Resilienza e l’opera simbolo voluta per questa edizione da Aps ProPositivo: un murale di cento metri sui muri dei supermercati Vinci, quelli che negli anni Novanta urlarono “Spezziamo le catene” per protesta contro il sequestro di Giuseppe Vinci. L’opera collettiva che viene inaugurata oggi, invece, prende ispirazione dai 100 anni del Macomer Calcio: dal 19 luglio tutti i pomeriggi dalle 18 alle 20 l’artista Valentina Vinci ha coordinato un intervento partecipativo, aprendo l’opera al contribuito di chiunque volesse lasciare il proprio segno. Il 22 poi sono arrivate a Macomer due artiste come la portoghese Mafalda Gonçalves e l’argentina Agus Rúcula, che partendo da fotografie e aneddoti hanno dato vita al racconto secolare che si snoda sui centro metri di muro, trasformati in autobiografia grafica della città. Un «murale vivente», riassume la direttrice artistica della manifestazione, Isabel Gollin, che «potrà continuare a crescere, sperando di poter ospitare gli aneddoti dei prossimi cento».

