E il Monza si affida a un mental coach 

Arriva il mental coach. La notizia arriva dal Quotidiano Sportivo e fa capire quanto un super dirigente di lungo corso come Adriano Galliani cerchi qualsiasi chiave per invertire la rotta che sembra – numeri alla mano – portare il suo Monza verso la retrocessione. La squadra brianzola è ultima in classifica con 15 punti, a 10 lunghezze dal quartultimo posto dove oggi c’è l’Empoli. E domenica la squadra di Alessandro Nesta sarà di scena alla Unipol Domus, contro un Cagliari che cerca punti pesanti per non soffrire fino alla fine. Galliani ha portato a Monza un nuovo elemento che si aggiunge allo staff tecnico di Nesta: è Stefano Tirelli, ideatore e fondatore delle Tecniche Complementari Sportive, di cui è anche docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano dal 2004. Tirelli, apprezzato professionista nel mondo dello sport, ha già avuto esperienze nel calcio, avendo fatto parte dello staff di José Mourinho nel Chelsea.

Cosa cerca Galliani? L’impresa quasi impossibile, risalire la classifica con una forte scossa. Alla ripresa del campionato il Monza avrà tre scontri diretti, la trasferta a Cagliari, poi il Como in casa e il Venezia al “Penzo”. Con Tirelli a spingere per far credere al gruppo che bisogna almeno provarci. (e.p.)

