E il Monastir si assicura Cocco  

Ultimi ritocchi per le società sarde. In Serie D, il Latte Dolce ha annunciato l’acquisto del centrocampista Mario Corcione, classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Benevento e Avellino. Nel 2019 il giocatore avellinese ha fatto l’esordio in D con la Nocerina, indossando poi le maglie di Vastese, Castelfidardo, Troina e, negli ultimi due anni, quella del Termoli. Un tassello importante per la compagine di Gabriele Setti.

In Eccellenza, il Monastir ha annunciato ufficialmente l’acquisto dell’attaccante Andrea Cocco (1986), la scorsa stagione al Trapani e con un trascorso nei professionisti (nella stagione 2014/2015 col Vicenza in B ha centrato il titolo di capocannoniere con 19 reti).

Il San Teodoro ha ingaggiato il centrocampista Francesco Mannoni (1992), cresciuto nelle giovanili del Cagliari, la scorsa stagione all’Arzachena ed ex, tra le tante, di Marina Ragusa, Nuorese, Torres e Gela. Confermato il portiere ventiseienne Fabrizio Deiana.

Nelle categorie inferiori, Danilo Scuda subentra a Daniele Alberti alla guida della Frassinetti Elmas. Nella scorsa stagione Scuda aveva allenato il Burcei, ora affidato ad Andrea Rundeddu. Andrea Putzolu, dopo un anno in prestito all’Oristanese, ritorna al Santa Giusta. (ant.ser.)

