È il momento di mettervi comodi 

Il 2025 sarà un anno spettacolare per Netflix con l'arrivo di serie attesissime e anche titoli cinematografici di sicuro successo, dagli Usa alla Gran Bretagna, dal sud America all'Asia, dalla Spagna alla Novergia, dalla Colombia alla Corea. Sono in arrivo saghe amate come l'ultima stagione, la quinta, di “Stranger things”, il ritorno di “Mercoledì” di Tim Burton, un nuovo capitolo dei gialli dell'investigatore Daniel Craig e “Il Gattopardo” con Kim Rossi Stuart nel ruolo che fu di Burt Lancaster e la serie televisiva dei record “Squid Game 2”.

Oltre gli Usa

Ma non è tutto Il colosso dello streaming ha ricordato come la produzione extra Usa appare sempre più strategica, dato che il 13 per cento delle ore viste negli Usa riguarda titoli non in lingua inglese, mentre oltre l'80 per cento degli abbonati globali guarda contenuti coreani. Inoltre, oltre il 70 per cento di tutte le visualizzazioni su Netflix avviene con i sottotitoli o i doppiaggi. La piattaforma ha inoltre illustrato nei giorni scorsi le novità e i ritorni delle sue serie e film internazionali che entreranno in catalogo da dicembre e per tutto il 2025: per l'Italia è stata mostrata in anteprima la clip della serie “Il Gattopardo” in arrivo nel 2025 con Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio), Saul Nanni (Tancredi), Deva Cassel (Angelica) e Benedetta Porcaroli (Concetta). «Le grandi storie possono venire da qualsiasi posto», ha esclamato Bela Bajaria, la chief content officer di Netflix presentando anche le altre novità in lingua non inglese in arrivo sulla piattaforma. Nel corso della presentazione sono state presentate clip inedite di serie come “Cent'anni di solitudine” (Colombia), “Ikusagami - Last Samurai Standing” (Giappone), “L'Imperatrice S2” (Germania), “El Refugio Atómico” (Spagna), “Senna” (Brasile), “Alice in Borderland S3” (Giappone), e i film “Tre Rivelazioni” (Corea) e “Un fantasma en la Batalla” (Spagna) e l'attesiasimo “Troll 2” (film, Norvegia). Tra i nuovi titoli “Alcaraz” (Spagna); “Atrapados” (Argentina); “Bullet Train Explosion” (Giappone). In arrivo una bella serie sci-fi argentina anche questa nel 2025 con il bravo Ricardo Darin, “L’Eternauta”.

Grande attesa

Tra i titoli non in inglese in arrivo, c'è un'altra serie tratta da un classico della letteratura mondiale, “Cent'anni di solitudine”. «È la prima trasposizione del romanzo di Gabriel García Márquez: siamo riusciti ad avere il beneplacito della famiglia, a condizione di girare in Colombia e in spagnolo», ha raccontato Paco Ramos, vicepresidente dei contenuti per l'America Latina. La serie arriva a dicembre sulle tv di tutto il mondo. Il 29 novembre sarà disponibile invece “Senna”, altra superproduzione. Molti i titoli sviluppati in Asia, dall'India al Giappone, passando per la Corea del sud: «Più dell'80 per cento dei nostri abbonati guarda K-content», ha valutato Minyoung Kim, vicepresidente per l'Asia-Pacifico. Tra le nuove uscite e i ritorni, è attesissima la seconda stagione della super cult “Squid Game 2”, che debutterà il giorno di Santo Stefano, ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, primo asiatico a vincere un Emmy Award per la Miglior regia di una serie drammatica. Tornando alle grandi produzioni in inglese sale l'attesa per l'ultimo capitolo, il quinto, di “Stranger Things”, una delle serie più viste di sempre. Sarà una stagione conclusiva in cui il pubblico dovrà dire addio ai personaggi con cui è cresciuto. Il 2025 sarà anche l'anno del ritorno alla Casa Bianca di Shonda Rhimes tornerà con la nuova serie “The Residence”, la cui trama recita sintetica: 132 camere. 157 sospettati. Un cadavere. Un detective estremamente eccentrico. Una cena di stato disastrosa. Un giallo ambientato al piano di sopra, al piano di sotto e nel retro della Casa Bianca, tra lo staff eclettico della villa più famosa del mondo. Arriva anche “Mercoledì 2” di Tim Burton basata sui personaggi della “Famiglia Addams”, creati da Charles Addams alla fine degli anni Trenta. Nella commedia dark Jenna Ortega è un'adolescente cupa che inizia a indagare su una serie di crimini nel suo nuovo collegio. Il 2025 vedrà il ritorno di un altro detective, “Knives out 3” con Daniel Craig nei panni di Benoît Blanc, omaggio all'Hercule Poirot di Agatha Christie di cui il regista, Rian Johnson, è un fan da quando era adolescente.

