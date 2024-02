È il momento della verità per la Primavera 

È il momento della verità per il Cagliari Primavera. Oggi, alle 11, i baby rossoblù sfidano il Milan di Abate al “Crai Sport Center”, in un match che può dire tanto per la corsa playoff. I ragazzi di Pisacane, che hanno un po' rallentato il passo nelle ultime due settimane, con la sconfitta in casa con il Monza e il pareggio ottenuto a Bologna nell’ultimo weekend, sperano di ripetere l’impresa fatta all’andata (match vinto dai rossoblù per 4-2). Non sarà semplice perché il Diavolo è precipitato al quinto posto (due punti in tre gare), perdendo così terreno dalla capolista Inter. E vuole risalire a tutti i costi la classifica.

Le scelte

Gli arrivi di Simonetta (classe 2006), Bolzan (2005) e Marini (2006) hanno innalzato ulteriormente il livello di una rosa già competitiva. Non è escluso che già oggi Pisacane possa schierare qualche volto nuovo dal primo minuto. Uno su tutti, Simonetta, che agirebbe sulla trequarti con Carboni arretrato in cabina di regia. Solita linea difensiva composta da Idrissi, Catena, Cogoni e Arba, con Marcolini e uno tra Sulev e Malfitano a supporto di Carboni. In attacco, Achour parte favorito. Se Vinciguerra non dovesse farcela, Pisacane deve scegliere tra Kingstone e Konate.

