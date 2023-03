E il ministro annuncia: «Rigassificatore  mobile a Porto Torres» 

Quattro lunedì di protesta. Nel mese di aprile gli amministratori e i sindacati saranno impegnati in un sit-in a tappe in alcuni luoghi-simbolo. Si comincia il 3 aprile ad Alghero, in aeroporto, per tenere alta l’attenzione sulle criticità dei trasporti e sull’esigenza di studiare un nuovo modello di continuità territoriale. Si prosegue l’11 aprile a Ozieri, davanti all’ospedale. L’occasione per discutere dei limiti della sanità del territorio intero, tra carenze infrastrutturali e di organico. Il 17 l’appuntamento è a Porto Torres. All’ordine del giorno il rilancio del progetto sulla chimica verde, industria ed energia. A questo proposito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, proprio ieri nel suo intervento nel corso di un convegno di Unioncamere a Roma, parlando di nuovi rigassificatori ha nominato la città turritana. «Anche Porto Torres in Sardegna è da considerare – ha detto - magari utilizzando i rigassificatori mobili».

L’ultima tappa

A Pattada, infine, nella piazza principale del paese, il 24 aprile ci si ritroverà per un focus sulle grandi opere strategiche e sulla sicurezza del territorio. «Convocheremo anche i parlamentari e la giunta regionale, – ha anticipato l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois - perché alcune cose le deve risolvere il governo centrale, ma altre sono di competenza della Regione». Il confronto servirà per «individuare urgenti e stabili soluzioni che consentano anche a questo territorio di riprendere a progettare, realizzare ripartire», hanno chiesto Pierluigi Ledda, coordinatore del Tips, il tavolo istituzioni parti sociali, Fois e il sindaco di Alghero Mario Conoci.

Divario crescente

«Questo deve accadere quanto prima perché il divario all’interno della Sardegna sta crescendo e crescerà ancora e inesorabilmente se non si interverrà tempestivamente, in modo forte, marcato e risolutivo, per cambiare lo stato delle cose, per invertire le tendenze in atto, per offrire una prospettiva e una speranza alle nostre comunità», hanno incalzato i rappresentanti di Tips, Provincia e Rete Metropolitana. La lista delle priorità è servita. «Chiediamo solo dei segnali – ha concluso Ledda – e non ci fermeremo fino a quando non avremo delle risposte concrete».