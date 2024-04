È il grande giorno 

Lo scioglimento del voto a Sant’Efisio inizia con la sfolgorante processione che attraversa le strade del centro storico di Cagliari prima di immettersi, dal viale La Playa, verso la panoramica sulcitana in direzione Nora. La carrozza di gala del Santo è preceduta da tracas maestosamente addobbate, da migliaia di devoti arrivati da ogni angolo della Sardegna, da Cavalieri e Miliziani, dalla Guardiania, dai confratelli e dalle consorelle, dall’Alternos e dal Cappellano. Nella giornata odierna Videolina seguirà in diretta, a partire dalle 8, tutto il percorso del Santo fino a Villa D’Orri. Con Ambra Pintore, Antonello Angioni, Mauro Dadea, don Emanuele Meconcelli, Teresa Piredda, Mariangela Lampis, Giacomo Serreli e Stefano Birocchi. In regia Massimo Piras, Beppe Passavanti e Francesco Lattuca.