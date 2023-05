E il governo giapponese decise cosa fare dei vecchi 

Il fenomeno in Giappone del basso tasso di fecondità e del relativo invecchiamento della popolazione è diventato un caso di estrema impellenza, che impone una soluzione fatta di mezzi adeguati al nostro tempo e alla cultura di riferimento. Succede allora che un prodotto artistico sa esser capace di analizzare il tema esposto senza trascurare l’elemento immaginifico, ipotizzando ad esempio una realtà alternativa che possa - attraverso la sua lente - individuare aspetti e criticità del mondo reale. A questo fattore più ampio se ne affianca uno ancora più specifico: il modo inimitabile in cui la cultura nipponica è capace di raccontarsi. Ci riferiamo a quell’orientamento votato principalmente alle esigenze di un racconto e ai personaggi che lo incarnano; senza scadere nella caccia all’effetto facile o in forzati colpi di scena la storia procede autonoma, facendosi carico unicamente di se stessa, e la regia accompagna quasi con timore reverenziale questo processo mantenendosi rigorosamente entro i bordi. “Plan 75”, diretto da Chie Hayakawa, fa tesoro di questi elementi, associando agli stilemi tipici della narrazione giapponese elementi di fantapolitica e in particolare la questione sociale e morale, senza la gratuità di slogan o la scelleratezza di asserzioni a gamba tesa. Saranno soprattutto le azioni dei personaggi - coordinate con grazia - a determinare il fluire degli eventi motivandone la riflessione.

La storia

Per fronteggiare l’alto tasso di omicidi di persone anziane, percepite sempre più come sacrificabili, poiché delegittimerebbero le nuove generazioni delle risorse che gli spettano, il governo giapponese lancia un programma, per tutti gli over 75, di guida verso una morte prematura con specifiche agevolazioni e vantaggi pensati su misura per il candidato. In questo sfondo conosceremo più da vicino le storie di Michi, una donna anziana che vede perdere col suo lavoro ogni forma di sostegno valutando perciò di procedere col nuovo piano di assistenza, Hiromi, un ragazzo impiegato presso il programma che incontrerà con gran sorpresa lo zio, di cui sapeva ben poco prima della sua scelta di voler morire, e Maria, una giovane madre che per aiutare la figlia con seri problemi di salute sarà disposta ad accettare il lavoro nel programma di smaltimento merci delle persone defunte. In questo sapiente incastro di storie personali scopriamo mano a mano quali sono le peculiarità del piano governativo e come esse vanno ad impattare sulla comunità. Non occorre tuttavia esplicare troppo, bastano pochi elementi per immergersi in pochi istanti in uno scenario assolutamente verosimile, che sconcerta e commuove soprattutto per il suo puntare dritto al vivere comune.

Nel silenzio

Quello che non comunicano le limpide ed essenziali performance degli interpreti trova la sua degna espressione nel ritmo lento e serrato di un silenzio pregno di senso, che miscela al dramma un sentore di nostalgia e di attaccamento alla vita. Ci troviamo innanzi a un film talmente competente da sembrare quasi compiuto senza sforzo, ma a ricordarci quanto invece ricco e stratificato sia è quell’aura inconfondibile di delicatezza che fonde le emozioni senza bruschi contrasti, e che è portato di un carattere espressivo che solo la terra del Sol Levante sa maneggiare in questi termini.