E il Governo aggiorna le stime: «La crescita sarà dimezzata» 

L'economia italiana crescerà quest'anno a un passo dimezzato, ma il deficit è confermato sotto il 3% già nel 2026, il debito inizierà a calare nel 2027 con lo sgonfiarsi dell'effetto del superbonus e la traiettoria della spesa netta viene rispettata. Il nuovo Def, ribattezzato Documento di finanza pubblica, tratteggia solo lo scenario tendenziale, ma con la cautela e la prudenza che lo scenario internazionale richiede.

Il contesto è «difficile», il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non lo nasconde, ma resta «ottimista: nonostante il dimezzamento delle previsioni di crescita, incredibilmente la finanza italiana rispetta tutto gli indicatori». Il Dfp arriva entro i tempi previsti in consiglio dei ministri. Entro oggi è atteso alle Camere. «Non è più il famoso Def, perché la nuova normativa Ue prevede un documento diverso rispetto al passato, che è di aggiornamento dei conti di finanza pubblica e manca dei contenuti programmatici tipici del Def», spiega Giorgetti, mettendo in chiaro la difficoltà di stilare stime in un momento geopolitico così delicato.

«Per il Pil 2025 l'asticella è ridotta allo 0,6%, al livello della Banca d'Italia, dimezzata rispetto al +1,2% ipotizzato sette mesi fa nel Piano strutturale di bilancio. Per il 2026 la previsione è ridotta allo 0,8% (dall'1,1%), mentre resta allo 0,8% per il 2027», aggiunge il ministro.

Il 2025 è già stato «ridimensionato», notizie come la sospensione appena decisa da Trump «potrebbero indurre al rialzo», ma è difficile fare previsioni: «Mi chiedete di pianificare a tre anni, in Parlamento qualcuno ha fatto battaglie sul 2028, ma di cosa stiamo parlando? Se riesco ad azzeccare il 2025 sono già un mago", dice ironico.

