E il gospel incontra a Bonarcado il canto a cuncordu  

Concerti, lezioni-concerto, convegni, workshop e attività nelle scuole del territorio per rilanciare e valorizzare il canto a concordu, un patrimonio della Sardegna diffuso in particolare nella zona del Montiferru. Ed ecco “Canti internazionali del Montiferru” è promossa dal comune di Bonarcado e ideata dal violinista e compositore Simone Pittau, con il supporto dell’Orchestra da Camera della Sardegna, che martedì fa il suo esordio con una orinale proposta all’ombra della Basilica tardo-romanica di Santa Maria a Bonarcado dove, dalle 18, si alterneranno sul palco il Coro a concordu Cunsertu Bonarcadesu e i Take 6. Ingresso libero.

La formazione in arrivo dagli Stati Uniti è considerata il miglior coro a cappella al mondo, già vincitrice di dieci Grammy Awards. Nel concerto intitolato “I concordu incontrano i Take 6” accanto ai suoni della nostra Isola, si potranno ascoltare corali gospel e blues. Nelle prossime settimane (le date sono in via di definizione) seguiranno altri concerti di formazioni a “cuncordu”, concerti di musica classica che porteranno nell’isola artisti di caratura internazionale come Roman Simovic, primo violino della London Simphony Orchestra, Milena Simovic, docente di viola al Trinity college di Londra, Uladzimir Sinkevich, violoncellista nei Berliner Philharmoniker. Sino ai nostri Daniele di Bonaventura (bandoneonista), Marcello Peghin (chitarra a 10 corde), e l’Orchestra da Camera della Sardegna.

