È il gol il problema del Latte dolce 

Sassari. Un pareggio è forse un brodino per il Latte Dolce, ma saporito. Lo 0-0 in casa è servito per mantenersi a +3 dall’Anzio, che resta in zona playout. In realtà il distacco è maggiore, perché nei confronti diretti è in vantaggio la squadra sassarese che all’andata aveva espugnato il campo laziale per 3-2 nella gara in cui ha realizzato più reti.

A proposito di attacco, il freno a proiettarsi a distanza di sicurezza dalla zona che porta agli spareggi salvezza è proprio la sterilità del reparto offensivo biancoceleste. Solo 5 reti nelle prime sette giornate del girone di ritorno, anche se due hanno fruttato il massimo risultato: 1-0 su Budoni e Cassino. Del resto se si pensa che il migliore realizzatore è l’attaccante Scognamillo, che ha realizzato finora 4 reti, mentre al secondo posto c’è un difensore, il capitano Cabeccia, con tre reti tutte firmate dal dischetto, si capisce quante difficoltà abbia il Latte Dolce negli ultimi venti metri.

Il rientro di Kaio Piassi è positivo: suo il gol della vittoria nel derby col Budoni e sue le azioni pericolose nel match contro l’Anzio, dove la formazione di Giorco ha subìto nel primo tempo ma reagito bene nella ripresa. Più in generale però la qualità della manovra lascia ancora a desiderare. Non c’è stata insomma quella crescita nel gioco che ci si attendeva.

Ora il calendario propone prima la trasferta sul campo del Cynthialbalonga poi il doppio impegno interno contro Romana e Ischia che invece lottano per i playoff.

