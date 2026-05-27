È il giorno di Sinner contro Cerundolo 

Finisce al secondo turno l’avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros, sconfitta 3-6, 6-4, 6-3 da Solana Sierra. I problemi al piede condizionano l’azzurra in vantaggio 6-3, 4-2, con l’argentina che ne approfitta conquistando sette giochi consecutivi. Antidolorifico e lacrime per Jasmine, che vince due game, ma deve salutare il torneo, così come Francesco Cinà, sconfitto 6-3, 6-1, 6-3 da Jesper De Jong, e Lorenzo Sonego battuto 6-3, 6-2, 6-4 da Tommy Paul.Se il mercoledì di singolare è stato amaro per i colori azzurri, una buona notizia arriva dal tabellone del doppio, con il debutto vincente di Sara Errani che, in coppia con Lilli Tagger (seguita da Francesca Schiavone), ha regolato 6-3, 6-2 Sofia Kenin e Ashlyn Krueger. Sconfitta, invece, per Elisabetta Cocciaretto e Jessica Bouzas Maniero, 6-2, 6-3 per mano di Shuko Aoyama ed En-Shuo Liang.

Ok Zverev e Djokovic

Nel tabellone femminile, cade subito la seconda testa di serie Elena Rybakina, sconfitta 3-6, 6-1, 10-4 da Yuliia Starodubtseva. Secondo turno in scioltezza per Iga Swiatek, numero 3 del seeding, che ha regolato 6-2, 6-3 Sara Bejlek. Nel maschile, vittorie per Alexander Zverev e Nole Djokovic. Sasha, testa di serie numero 2, ha superato 6-4, 6-2, 6-2 Tomas Machac. Nole, numero 3 del seeding, ha sudato 3h 44’ per avere la meglio 6-3, 6-2, 6-7(7), 6-3 su Valentin Royer.

In campo

Tanta Italia oggi in campo. Alle 11, Flavio Cobolli cerca continuità contro Yibing Wu, battuto quest’anno sul cemento di Acapulco. Alle 12, torna in campo Jannik Sinner. L’altoatesino, numero 1 del mondo, apre il programma del Centrale contro un avversario non comodo sulla terra battuta, Juan Manuel Cerundolo (1-0 i precedenti, Wimbledon ’23). Terzo match per Luciano Darderi, che se la vede con Francisco Comesana, Lo scorso anno, a Cincinnati, nell’unico precedente tra i due, Darderi si ritirò nel secondo set. Nel quarto match, Matteo Arnaldi va all’assalto di Stefanos Tsitsipas, remake del match vinto qui dall’ellenico due anni fa. Sempre sullo Chatrier (non prima delle 20.15), Matteo Berrettini sfida il padrone di casa Arthur Rinderknech (l’azzurro si ritirò nel secondo set agli Us Open ’23, nell’unico precedente).

Esordio in doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che affrontano James Duckworth e Marco Trungelliti. In chiusura di programma, spazio alla coppia numero 1 del doppio misto Errani/Vavassori, che iniziano il loro cammino contro Ellen Perez e Francisco Cabral. In campo anche la numero 1 del torneo femminile Aryna Sabalenka, opposta a Elsa Jacquemot.

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