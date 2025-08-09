VaiOnline
Mercato.
10 agosto 2025 alle 00:34

È il giorno di Sebastiano Esposito 

Il Parma alla porta, il giocatore ha scelto il Cagliari che è pronto ora a chiudere l’operazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fosse stato per lui, avrebbe indossato la maglia del Cagliari già ieri in Spagna. Potrebbe farlo direttamente alla Domus tra sei giorni, in Coppa Italia. Il continuo tira e molla sul costo del cartellino e sulla percentuale della eventuale futura rivendita aveva favorito nei giorni scorsi l’inserimento del Parma che, al contrario, ha trovato subito l’accordo con l’Inter. Alle stesse condizioni ma alle cifre - evidentemente - gradite ai nerazzurri. Sebastiano Esposito resta comunque in stand by. E destinato a vestire la maglia rossoblù. Considerati anche i buoni rapporti (anzi, ottimi) tra il suo agente Giuffredi (lo stesso di Folorunsho) e il direttore sportivo Angelozzi. Ma anche la volontà di accontentare il giocatore anche da parte del Biscione che lo ha visto crescere.

Il rilancio

Sebastiano Esposito, il secondo di tre fratelli scuola Inter, ha chiesto tempo anche per confrontarsi con i propri familiari. Contando, allo stesso tempo, in un rilancio del Cagliari che sta provando ad avvicinarsi il più possibile - per quanto possibile - alla richiesta dell’Inter che ha necessità di cederlo a titolo definitivo se non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Anche per questo è stata scartata a priori la formula del prestito con diritto di riscatto.

Gli ultimi dettagli

Attaccante duttile, Esposito è reduce da una stagione positiva all’Empoli nonostante la retrocessione della squadra toscana. Ha segnato in tutto 8 gol in 33 partite, di cui 27 da titolare. Nello score anche un assist e quel lavoro sporco in fase di non possesso che tanto piace agli allenatori, oltre ai compagni. Ha appena compiuto 23 anni, punta ora al salto di qualità. Ha avuto tante recensioni positive sul Cagliari, la sua prima scelta sin da quando ha saputo dell’interessamento da parte del presidente Giulini, su spinta del ds Angelozzi che lo tiene sott’occhio dai tempi delle giovanili nerazzurre. Il Parma faceva sul serio. E oltre a dare le garanzie economiche all’Inter, dava a lui quelle tecniche mettendolo al centro del progetto. Ma il Cagliari ha ormai ripreso il sopravvento. E tra oggi e domani al massimo, verranno definiti gli ultimi dettagli.

In difesa

Sono giorni caldi anche per il difensore. Nel mirino, tra i tanti, l’albanese Kumbulla, di proprietà della Roma e reduce da una stagione in Liga con la maglia dell’Espanyol dopo le delusioni col Sassuolo. Rientrato nella Capitale dopo l’ennesimo prestito, non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico giallorosso Gasperini e avrebbe già dato l’ok a un trasferimento al Cagliari. Trattativa in corso.

In uscita

Per quanto riguarda, invece, le uscite, c’è sempre il Bologna in pole position su Zortea. Il nodo da sciogliere, manco a dirlo, è economico: il Cagliari chiede almeno 9 milioni, considerati i 6 gol realizzati dall’esterno veneto la passata stagione. Fiato sospeso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo

«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito

L’avvocato Aste si sofferma sul misterioso agguato di Flumentepido 
Andrea Artizzu
L’allarme

Si allarga l’indagine per omicidio colposo sui casi di botulino

Domani l’autopsia su Roberta Pitzalis, verifiche anche sulla polpa di avocado 
Francesco Pinna
Regione

Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 
La nomina

Autorità portuale sarda, chiuso il primo round: il commissario è Bagalà

Calabrese, 58 anni, resta in carica sino alla scelta del nuovo presidente 
Alessandra Carta
Turismo

Il Qatar conferma gli investimenti sardi: incontro con Todde

In Municipio ad Arzachena gli impegni per la Costa Smeralda 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Ho lasciato l’ospedale per diventare un medico di famiglia»

Monastir, l’ex sindaca Luisa Murru: la sanità sarda? È da riorganizzare 
Paolo Carta
Verso il voto

Salvini: «La lista Zaia è un valore aggiunto, continuità in Veneto»

Trattative in stallo nel centrodestra, le soluzioni arriveranno a settembre  