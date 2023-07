È il giorno di Scuffet e Oristanio 

Dopo una giornata a lavorare sui dettagli, inevitabili nei trasferimenti internazionali, oggi Jakub Jankto metterà nero su bianco e diventerà ufficialmente un giocatore del Cagliari. E sempre oggi potrebbe essere il giorno giusto per regalare a Claudio Ranieri anche il portiere Simone Scuffet e il giovane trequartista Gaetano Oristanio, il primo a titolo definitivo e il secondo in prestito dall'Inter con diritto di riscatto a 4 milioni e controriscatto a 6.

Corsa a due

Cercasi difensore centrale d'esperienza disperatamente. O quasi. Una ricerca ripresa dopo il flop di gennaio, quando il Cagliari aveva messo nel mirino il gigante gambiano Colley, che poi all'ultimo preferì i soldi del Besiktas. Alla fine, col senno di poi, un colpo di fortuna, visto che in questo modo Ranieri ha potuto puntare decisamente su Dossena, rivelatosi un punto fermo da confermare anche in Serie A. In un reparto che dovrebbe vedere la conferma di Obert e Altare e la partenza di Goldaniga e Capradossi, si cerca un elemento che sappia portare esperienza e quella cattiveria fondamentale in A. Ecco perché Bonato tiene viva la trattativa con l'Atalanta per l'argentino Palomino (33 anni). I bergamaschi hanno già dato l'ok alla partenza di quello che, per anni, è stato il leader difensivo di Gasperini e, con un ultimo anno di contratto, il Cagliari punta a portare il giocatore in Sardegna a prezzi d'occasione. Ma Bonato non ha abbandonato la pista che porta a Ferrari del Sassuolo: due anni più giovane (31 anni), anche lui col contratto in scadenza tra dodici mesi. Il Cagliari valuta le due possibilità e attende il momento giusto per piazzare il colpo.

Pressing sotto la Lanterna

Un centrale, ma anche un esterno mancino, con caratteristiche più difensive rispetto ad Azzi. Questo l'identikit che porta al sampdoriano Augello, classe '94, prima scelta di Ranieri per la fascia sinistra in alternativa al brasiliano ex Modena. Trattativa non semplice, anche se Pirlo ha già individuato in Frabotta il suo sostituto. Il Cagliari vorrebbe intavolare una trattativa di gruppo, inseguendo anche Gabbiadini, che sarebbe perfetto come prima o seconda punta, inserendo come contropartite tecniche due giocatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore romano come Barreca e Pereiro. Soluzione che però la Samp non gradisce, preferendo ottenere solo una contropartita economica. Anche se poi i blucerchiati non disdegnerebbero aprire una trattativa a parte proprio per l'uruguaiano, rientrato in Sardegna dopo sei mesi in prestito al Nacional e senza futuro con i colori rossoblù.

L'attesa

Dopo lo sbarco a Elmas e le parole del diretto interessato, non ci sono certo dubbi sull'arrivo di Jankto al Cagliari. Ieri l'esterno ceco ha visitato Asseminello, ma ha dovuto rimandare il primo allenamento con i nuovi compagni. Definiti durata del contratto (due anni con opzione per il terzo a favore del club rossoblù) e cifre (500mila euro netti a stagione più bonus), restano da chiarire alcuni passaggi burocratici. Oggi, poi, si spera di definire anche l'accordo col Cluj per Scuffet (per lui pronto triennale) e con l'Inter per Oristanio, che potranno poi sottoporsi alle visite mediche, firmare i rispettivi contratti e sbarcare ad Asseminello. Intanto, in uscita Taranto e Pontedera (con Canzi in panchina) si contendono il difensore Boccia, rientrato dal prestito alla Turris. Infine, svincolatosi dal Cagliari, Millico ha firmato con l'Ascoli un contratto di un anno con opzione per altri due.

