È il giorno di Milan-Inter 

Quello che va in scena a San Siro tra è il terzo derby della stagione tra Mioan e Inter è il terzo derby della stagione e potremmo non essere neppure a metà. Tra gli ottavi di Champions e le semifinali di Coppa Italia ce ne sono altri quattro potenzialmente dietro l’angolo. Al rossonero Sergio Conseiçao e al nerazzurro Simone Inzaghi, però, interessa solo quello di oggi, alle 18. Il primo deve scacciare una crisi che non è solo di risultati visto il traumatico mercato (via capitan Calabria e Morata), il secondo deve tenere il passo dell’indiavolato Napoli di Antonio Conte, atteso alle 20.45 all’Olimpico dall’altrettanto lanciata Roma di Claudio Ranieri e indispettito dalla mancata sostituzione del partente Kvaratshkelia. Restare a -3, per l’Inter, significherebbe tentare l’aggancio già giovedì, quando completerà la gara di Firenze, quella dell’incidente a Bove. Uomo-chiave potrebbe essere il turco Halan Çalhanoğlu, odiatissimo ex tornato a disposizione dopo l’infortunio.

Le altre gare

A completare il programma del quarto turno di ritorno di Serie A, alle 12.30, il lunch match dello Stadium tra Juventus ed Empoli. Una ghiotta occasione per Thiago Motta di tornare al successo dopo le due sconfitte contro Napoli e Benfica, anche se l’Empoli ha fame di punti e in trasferta ha già dimostrato di sapersi esprimere con qualità. Il tecnico, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli ma anche la fiducia della società e chiede ai suoi la riposta migliore: «Una vittoria. Abbiamo una gara importante e da giocare in casa, vogliamo fare una grande partita per arrivare ai tre punti e siamo i primi a non essere contenti e a non stare bene quando non si vince: resta l'arrabbiatura perché lavori bene ma non arrivano i risultati, però fa parte del gioco e adesso siamo concentrati sull'Empoli». Fuori Kalulu (lesione muscolare) e i terzini Savona (pubalgia) e Cambiaso (caviglia). Alle 15, Fiorentina-Geona mette di fronte due squadre tutto sommato in buona salute, con i Viola che sperano nei tre punti per avvicinarsi ulteriormente al quarto posto della Lazio, attesa domani alla Domus.

